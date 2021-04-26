【大行點睇】內地打擊短視頻侵權 中金指利好龍頭視頻平台及版權方

中宣部版權管理局局長于慈珂表示，過去數年，中國網絡短視頻發展迅速，但其涉及的侵權盜版問題比較嚴重，並引起社會關注，強調國家版權局高度重視此現象，會繼續加大打擊短視頻侵權問題。

中金發表報告指，內地整治短視頻侵權問題，將令內地網絡視頻版權生態更加完善，形成先授權後使用的生態，保障內容生產方的合法權益。

由於現時受到盜版傳播的內容，大都為具話題性或流量的內容，大都來自擁有優質劇集內容的版權方及大型視頻平台，令其版權收入能更多元化，同時豐富商業模式，因此看好A股華策影視（300133）及閱文集團 （00772） ，以及龍頭視頻平台如快手 （01024） 及嗶哩嗶哩 （09626） 。

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