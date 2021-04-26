德國護士偷換生理鹽水當新冠疫苗 累200人做檢測

德國新冠疫情嚴峻，政府希望接種新冠疫苗可以減緩。但當地有護士因不小心倒翻一瓶輝瑞疫苗，為掩蓋其失誤，把生理鹽水充當輝瑞疫苗，並為6名病人接種。揭發事件後，當局正緊急要求200名曾在涉事醫院接種新冠疫苗人士，前往接受新冠抗體測試，以找出6名無辜受害人。

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按照指引，接種輝瑞疫苗前，護士需要利用生理鹽水稀釋疫苗，才能為病人接種疫苗。德國下薩克森州威廉港（Wilhelmshaven） 警察發布聲明，指有護士承認在過程中不小心倒翻整瓶疫苗，為掩飾其倒翻疫苗的失誤行為，把輝瑞疫苗換作生理鹽水，並為6名人士注射。

據悉，護士於上周六（24日）向同事坦承事件，其同事隨即報案並揭發意外。德國警察目前已對涉事護士循人身傷害罪名調查，強調雖然民眾被錯誤注射生理鹽水，但生理鹽水對受害人健康不會造成影響。

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當局為200名於4月21日，曾在Friesland紅十字會疫苗接種站接種過輝瑞疫苗的人士設立熱線電話，緊急呼籲他們盡快聯絡當局，並接受新冠抗體測試，以找出6名無辜受害者。此外，疫苗接種中心現時採取更謹慎程序，包括經過更嚴謹人手互相監察，確保沒有工作人員單獨處理疫苗。

責任編輯：郭麗明