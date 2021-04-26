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【餐飲股】大家樂發盈喜 譚仔上市在即 餐飲股有無得炒?

股市 13:30 2021/04/26

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大家樂 （00341） 發盈喜，預計截至3月底年度純利錄得約3.5億元，較去年同期的7360萬元增長3.76倍。宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，對今次大家樂的盈喜未敢太樂觀，因該公司去年度有不少減值撥備，而今個財年則沒有，有可能只是會計制度的緣故，令帳面上出現大幅改善，又指其盈喜並無提及到收入增長，故認為基本因素未算太強，難以帶動本地餐飲股板塊有過多資金流入。


港人喜愛的「譚仔」上市在即，林嘉麒直言，「譚仔」經營的是一個品牌，毛利率也較高，惟其他餐飲股例如翠華 （01314） ，也有不少分店結業，難以憧憬有「影子股」的炒作，故林嘉麒不建議散戶因大家樂發盈喜而買入餐飲股，但預料「譚仔」公開招股氣氛踴躍，散戶「抽得過」。

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
WhatsApp（9613 3819）
點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

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經濟 大家樂（00341） 翠華控股（01314） 餐飲股

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