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【港股追蹤】長汽芯片短缺影響生產 半日跌逾3%

股樓投資 13:36 2021/04/26

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內媒報導指，長城汽車（02333）因芯片短缺，重慶永川、徐水兩個生產機地即將面臨停產，並影響包括哈弗H6、長城炮、坦克300等在內的多款熱門車型的生產。長汽昨日發公告澄清集團的兩大基地並無停產。

【外資流向】北向資金或創年內最大月度淨流入 4月至今淨買入逾400億  詳情請看[下一頁]

長汽承認目前芯片供應緊張，工廠有受到一定影響，但稱並無因此停產。公司現時正在積極應對芯片短缺問題，包括在全球積極採購芯片及加強供應鏈管理等方式，以緩解芯片供應緊張帶來的影響。

【大行點睇】首季毛利率超預期 滙豐提高ASM太平洋目標價  詳情請看[下一頁]

長汽發公告澄清後，公司股價仍然受壓，現跌3.4%，報21.15元，成交6.7億元。

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撰文 : 趙家盈

重慶 採購 香港 長城汽車（02333） 晶片 經濟 港股 汽車

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