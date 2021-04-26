【港股追蹤】長汽芯片短缺影響生產 半日跌逾3%

內媒報導指，長城汽車（02333）因芯片短缺，重慶永川、徐水兩個生產機地即將面臨停產，並影響包括哈弗H6、長城炮、坦克300等在內的多款熱門車型的生產。長汽昨日發公告澄清集團的兩大基地並無停產。

【外資流向】北向資金或創年內最大月度淨流入 4月至今淨買入逾400億 詳情請看[下一頁]

長汽承認目前芯片供應緊張，工廠有受到一定影響，但稱並無因此停產。公司現時正在積極應對芯片短缺問題，包括在全球積極採購芯片及加強供應鏈管理等方式，以緩解芯片供應緊張帶來的影響。

【大行點睇】首季毛利率超預期 滙豐提高ASM太平洋目標價 詳情請看[下一頁]

長汽發公告澄清後，公司股價仍然受壓，現跌3.4%，報21.15元，成交6.7億元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機