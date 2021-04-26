【大行點睇】首季毛利率超預期 滙豐提高ASM太平洋目標價

滙豐發表報告指，ASM太平洋 （00522） 首季收入達到43.4億元，按年升28%，較市場預期高，亦超出公司管理層指引範圍。另外，該行指出公司首季毛利率39.6%，同樣優於市場預期。

公司第二季目標銷售將按季升7%至16%，符合該行預期，但認為未完全反映公司強勁積壓的定單。該行認為要留意公司整體定單趨勢，以及半導體資本開支的發展。

該行提高公司2021財年及2022財年的盈利預測，反映公司毛利率的改善，同時把目標價由135.5元增至143元，評級維持「買入」。

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