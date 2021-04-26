【外資流向】北向資金或創年內最大月度淨流入 4月至今淨買入逾400億

據報道，4月北向資金開始出現較大規模的持續淨流入，月內淨買入逾404億元（人民幣，下同）。Choice數據顯示，4月23日，北向資金結束了之前連續3日的淨流出，再度實現全天淨流入78.6億元。過去的一周，北向資金合計淨流入超210.2億元，當中4月20日淨流入便達到163億元，創下今年以來的次高值。

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中金指出，近期流入外資可能既有主動成分，也有被動成分，皆因近期A股與美股的差異化表現，可能是外資加大買入A股的原因之一。同時，亦可能受到近期美債收益率反覆，以及人民幣滙率連續走強等多重因素所影響。有機構預計，若本周繼續保持淨買入趨勢，北向資金將可能創下年內最大月度淨流入。

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上周，北向資金持倉市值增加超過5億元個股中，以重磅的抱團股居多。其中，平安銀行（深：000001）、貴州茅台（滬：600519）、美的集團（深：000333）持倉市值增加金額居前，持倉市值分別增加84億元、65.4億元、55.9億元。

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記者：林衛