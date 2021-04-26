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【丘鈦科技】分拆智能移動攝像頭業務回A股 丘鈦科技股價彈唔起？

股樓投資 12:59 2021/04/26

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丘鈦科技 （01478） 公布，已取得聯交所的批准，讓公司可以分拆昆山丘鈦微電子科技（昆山丘鈦中國）於內地上市。

 

公司公告指，昆山丘鈦中國將於深圳提交上市申請，並向中國證監會江蘇監管局提交上市輔導備案申請，並獲該局受理。

 

丘鈦科技指，分拆將釋放價值，在一個獨立平台下從事用於手機、汽車、物聯網等智能終端攝像頭模組設計、研發、製造及銷售業務，讓股東及投資者能分開評估兩個集團的戰略、風險及收益，同時令公司擴大投資者基礎，促進產能擴張及研發工作。分拆完成後，昆山丘鈦中國仍為丘鈦科技的附屬公司。

 

丘鈦科技股價上午一度升至16元，其後升幅收窄，中午升0.6%至15.64元。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 分拆 中國 證監會 深圳 丘鈦科技（01478） A股

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