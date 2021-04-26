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【亞裔歧視】紐約華裔失業男拾罐幫補家計 慘遭狂踩頭後危殆（有片）

環球社會熱點 13:30 2021/04/26

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美國近期歧視亞裔襲擊事件頻密發生及獲媒體報道，讓外界更加關注種族歧視議題。近日，一名美國紐約華裔男子突然被人從後襲擊，及連續多次踩頭。華裔男子事後不省人事，送院後情況危殆。美國警方正在調查事件是否涉及亞裔歧視，暫未有人被捕。

嘲亞裔眼細模仿口音 意大利主持捱轟道歉（有片） 【下一頁】

現年61歲華裔男子馬耀盤（Yao Pan Ma，音譯）於上周五（23日）夜晚，被人從後襲擊。警方公布的13秒閉路電視片段顯示，馬耀盤被人反覆用腳狂踩頭部最少6次。他之後躺在地上沒有反應，被路過的巴士司機發現報警送院，目前情況危殆，仍然昏迷不醒。據悉，他腦部受創及面部有骨折。

馬耀盤遇襲片段 （片段或引起不安）

《紐約郵報》（New York Post）引述馬耀盤現年57歲的妻子陳寶珍（Baozhen Chen，音譯）指，丈夫曾在餐廳任職，但因新冠疫情而失業，上周五夜晚在街上收集汽水罐是為幫補家計。她指丈夫為人善良、安靜、勤奮，相信他絕不會做激怒他人的行為。兩人育有兩名已婚子女，皆定居中國。陳寶珍用普通話表示，希望警方能盡快抓到施襲者，讓他付出代價。

紐約警方表示，施襲者最後被發現時身穿黑色外套、黑色褲子，腳穿白色運動鞋及頭戴彩色棒球帽。警方指，近期針對亞裔的暴力施襲行為增加，正循種族歧視方向調查，目前沒有人被捕。

美國韓裔男企圖性侵白人女報復 但遭控告亞裔仇恨犯罪？ 【下一頁】

有華裔美國人在眾籌網站GoFundMe發起籌款，目標籌得10萬美元（約78萬港元）用於支付馬耀盤醫療費，1天多以來已籌得逾7萬美元（約54.6萬港元）。發起眾籌的楊女士（Pam Yang，音譯）表示，自己在參與反亞裔歧視遊行後看到馬耀盤遇襲新聞，感到十分傷心及憤怒，希望能通過眾籌為他提供些少經濟支援。她指馬耀盤夫婦兩年前移民到紐約，但未有透露自己和夫婦二人的關係。

責任編輯：李俊儀

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