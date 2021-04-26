【異動股】大家樂發盈喜 料去年多賺近4倍 下午大升逾3%

餐飲股大家樂(00341)發布盈喜，預期截至今年3月止年度錄得盈利約3.5億元，即按年增長約3.8倍。適逢連鎖米線店譚仔國際快將上市，績優的大家樂同時獲炒影子股效應，截至3時，大家樂報17.3元，上升3.5%。

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大家樂表示，年內新冠肺炎疫情下，堂食受到強制性社交距離限制以及消費意欲疲弱，對業務和營運造成嚴重打擊，導致該年度收入大幅下降。該集團指，政府因應疫情提供的寬免及資助，以及管理團隊和員工努力，減輕收入下降所帶來的負面影響，並令純利大幅增長。

該集團指，利潤增長主因迅速制定並實施多方面提高生產力和效率的具體措施，包括嚴格成本控制措施、人力資源部署方案以及加快應用科技以獲取更多的外賣自取及外賣速遞業務。於該年度獲得香港及內地政府因應疫情提供的寬免及資助，包括保就業計劃資助，該筆資助全數用作支付員工薪酬。大家樂又表示，該年度獲部分業主尤其是香港房屋委員會和香港房屋協會提供臨時租金寬免，並繼續與業主商議更有利的租賃條款，務求改善營運成本。

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