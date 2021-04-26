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【美股開市】道指高開71點　納指升0.2%　Tesla績前升逾2%（不斷更新）

股市 21:33 2021/04/26

分享：

美股動態不斷更新

美股大型科技股季績期開始，市場靜待美聯儲議息結果及最新經濟數據，預期資金在本周初段較為審慎。美股三大指數高開，道指高開71點。美國今日公布3月耐用品訂單、4月達拉斯聯儲製造業指數。另外，Tesla（美︰TSLA）將於收市後公布季績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【21：30】美股開市，道指升71點，報34113點；納指升0.2%，報14051點；標指升7點，報4187點。Tesla升2.1%，報744.8美元。

【20：15】蘋果未來5年加碼投資美國3.3萬億港元　創兩萬新職位、研發新半導體

【19：45】幣安今推蘋果、微軟證券代幣買賣

【18：32】道指期貨升15點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升3點。

【12：10】道指期貨升48點，報33989點；標指期貨升3點，報4175點；納指期貨升6點或近0.1%，報13933點。

【11：45】網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路　當局否認　Tesla將於今日收市後放榜

【11：20】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億

【10：55】瑞信股東計劃迫使風險管主管下台　承擔Archegos斬倉責任

【07：35】百度今舉行2021萬象大會　百度App3月活躍用戶數達5.58億

【07：30】美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，抵消有意向富人大增資本增值稅的負面消息，道指收報34043點，彈227點或0.7%；標指收報4180點，升45點或1.1%；納指收報14016點，升198點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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