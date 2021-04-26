【美股期貨】道指期貨升15點　納期跌0.3%　Tesla收市後公布季績（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨今日於亞洲時段反覆，道指期貨升15點，納指期貨跌0.3%。美國今日公布3月耐用品訂單、4月達拉斯聯儲製造業指數。另外，Tesla（美︰TSLA）將於收市後公布季績。

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即市走勢︰

【18：32】道指期貨升15點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升3點。

【12：10】道指期貨升48點，報33989點；標指期貨升3點，報4175點；納指期貨升6點或近0.1%，報13933點。

【11：45】網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路 當局否認 Tesla將於今日收市後放榜

【11：20】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃 苦主損失金額達155億

【10：55】瑞信股東計劃迫使風險管主管下台 承擔Archegos斬倉責任

【07：35】百度今舉行2021萬象大會 百度App3月活躍用戶數達5.58億

【07：30】美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，抵消有意向富人大增資本增值稅的負面消息，道指收報34043點，彈227點或0.7%；標指收報4180點，升45點或1.1%；納指收報14016點，升198點。

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責任編輯︰梁浩碩