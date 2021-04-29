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【美股市況】儲局維持政策不變 標指破頂後企穩 道指跌逾百點 （不斷更新）

股市 02:16 2021/04/29

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美股動態不斷更新

聯儲局議息後宣布維持政策不變，標破頂後企穩，道指維持下滑逾百點。

績優科技股衝上，谷歌（美：GOOG）Q1收入增長34%，創至少11季度最大增幅，股價升逾5%。Shopify（美：SHOP）收入亦超預期，升幅突擴大至逾一成。不過，微軟（美：MSFT）業績市場不受落，股價跌近3%，連同權重股波音（美：BA）跌逾3%，齊齊拖累道指。

拜登最新第二輪1.8萬億美元經濟刺激方案細節出爐。美國今日將公布3月商品貿易帳、批發庫存初值。另外，聯儲局將公布議息結果。蘋果（美︰AAPL）、Facebook（美︰FB）、高通（美︰QCOM）亦將公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

《時代》首次評選百大最具影響力企業　阿里、騰訊、華為有份入圍

【美國經濟】拜登「美國家庭計劃」出爐　總值1.8萬億美元　建議富人稅提升至39.6%

即市走勢︰

【23：26】道指跌117點，報33867點；標指升4點，報4190點；納指跌23點或0.2%，報14066點。

【22：10】標指創新高，最高見4197點，現升7點，報4194點。納指轉升14點或0.1%。道指跌150點，報33834點。Google（美：GOOG）升幅擴大至逾5%；Shopify（美：SHOP）升逾10%。

【21：30】美股開市，道指跌82點，報33902點；標指升4點，報4190點；納指跌13點或0.1%，報14076點。Google（美：GOOG）Q1收入增長34%，創至少11季度最大增幅，開市升逾4%。

【20：57】【美股業績】重磅股波音上季收入跌10%　營業虧損收窄

【19：46】白宮公布了1.8萬億美元的「美國家庭計劃」。美股期貨變化不大，道指期貨跌76點，納指期貨跌0.2%，標指期貨升不足1點。

【19：45】【油價金價】高盛：商品價格未來半年料再升13.5%　油價高見80美元、黃金比特幣可並存

【17：45】道期跌57點，報33825點；標指期貨升1點，報4180點；納期跌25點或0.2%，報13928點。

【12：30】道指期貨跌39點，報33844點；標指期貨升5點，報4184點；納指期貨升20點或近0.2%，報13973點。

【11：15】馬斯克質疑SPAC上市方式　稱SEC太接近華爾街對沖基金

【09：30】百勝中國首季經調整淨利潤增2.7倍　派息0.12美元

【07：30】Alphabet季績遠勝預期+回購　盤後股價漲逾4%

【07：30】微軟盈利超預期　惟盤後暫跌2%

【07：30】美股進入業績高峰期，多隻重磅科技股本周將公布業績。投資者觀望氣氛濃厚。道指一度挫111點，收市微升3點，報33984點；標指跌不足1點，報4186點；納指跌0.34%，報14090點。

 

==以下4月27日（周二）股市==

美股收市變動不大，道指收市升3點，收報33984點，標指跌不足1點，收報4186點，納指跌0.3%，收報14090點。Tesla業績後首個交易日跌4.5%，微軟及Google母公司Alphabet收盤後公布業績，微軟盤後跌逾2%，Google盤後升4%。

亞馬遜傳今年將拆股，股價收市升0.2%。

即睇美股收市：

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數據方面，美國公布4月諮詢會消費者信心、2月S&P/CS20座大城市房價指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收市升3點，收報33984點，標指跌不足1點，收報4186點，納指跌0.3%，收報14090點。

【03：00】美股三大指數個別發展， 納指跌45點或0.3%，報14093點；道指升10點，報33991點；標指升2點， 報4189點

【02：44】紐約6月原油期貨收漲0.80美元，漲幅1.29%，報62.94美元；倫敦布蘭特6月原油期貨收漲0.31美元，漲幅0.47%，報66.42美元

【02：09】製藥公司諾瓦瓦克斯（NVAX）漲幅擴大至12%，此前美國總統拜登談及該公司開發新冠肺炎疫苗一事。

【01：43】紐約 6月黃金期貨收跌約0.1%，報1778.80美元。

【00：43】福特汽車股價漲逾1.5%，據市場消息，福特汽車（Ford）將在美國密歇根州投資1.85億美元（約14.4億港元）建立電池研究中心，計劃為旗下電動汽車生產電池。

【00：43】美股無大變動， 道指跌36點， 報33945點；標指升不足1點；納指跌23點或0.2%，報14115點

【23：22】美股續偏軟，道指跌27點；標指跌3點；納指跌38點或0.3%。

【22：35】道指跌46點，標指跌4點，納指跌41點或0.3%。

【21：51】三大指數轉跌，道指跌45點，標指跌7點，納指跌48點或0.35%。

【21：30】美股開市，道指跌63點，報33918點；標指升3點，報4190點，逼近新高；納指升14點或0.1%，報14152點。

【19：43】【美國加稅】拜登據報周三宣佈向稅務局增撥款、打撃富人逃稅 　10年內增派800億美元

【19：36】道指期貨升13點，納指期貨升0.1%，標指期貨升4點。歐股回軟，德股跌0.2%，法股跌0.1%，英股跌0.2%。

【17：45】道指期貨偏軟，倒跌9點，報33868點；標指期貨升1點，報4181點；納指期貨升14點或0.1%，報14026點。

【12：38】道指期貨升34點，報33911點；標指期貨升3點，報4182點；納指期貨升11點或近0.1%，報14023點。

【12：20】陸金所首季淨利潤按年升18.7%

【12：05】【GME】GameStop配股籌43億元　周一股價飈逾一成

【11：50】根據消息指，亞馬遜Amazon（美：AMZN）最快於周四公布分拆股份。

【AMZN】亞馬遜Amazon據報於周四宣布分拆股份　完成後亞馬遜料成道指成分股

【11：30】Tesla（美︰TSLA）公布首季業績，GAAP純利達到破紀錄的4.38億美元，non-GAAP每股盈利93美仙，超預期。Tesla同時首次公布比特幣（Bitcoin）的相關投資，現金由去年第四季的193.84億美元減少至171.41億美元，其中12億美元涉及買Bitcoin。

Tesla多賺26倍至4.38億美元破紀錄　收入增74%

【特斯拉業績】Tesla沽一成比特幣被批推高散貨　馬斯克：自己沒有出售比特幣（第二版）

【TSLA】Tesla投資比特幣賬面勁賺8成　3個月袋多少？

【11：10】摩通傳擬提供主動管理型比特幣ETF　比特幣24小時內升3%

【08：00】Lyft將自動駕駛部門出售予豐田汽車 涉43億元

【07：30】投資者聚焦本周科技巨企放榜潮，觀望聯儲局議息結果，標指納指創收市新高；道指先升後回吐。道指收報33981點，跌61點；標指收報4187點，升7點；納指收報14138點，升121點或0.87%。

 

==以下4月26日（周一）股市==

道指收市跌61點，收報33981點，標指升0.2%，收報4187點，納指升0.9%，收報14138點。科技股表現較佳，亞馬遜升2%，AMD升3.2%，摩通將推出主動管理型的比特幣基金，繼續提振比特幣投資氣氛，coinbase收市升4.4%，收報304.54美元。

即睇美股收市：

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美股大型科技股季績期開始，市場靜待美聯儲議息結果及最新經濟數據。

數據方面，美國3月耐用品訂單升0.5%，低於預期，而核心耐用品訂單升1.6%，符合市場預期。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】道指收市跌61點，收報33981點，標指升0.2%，收報4187點，納指升0.9%，收報14138點。

【02：58】科技股造好， 納指升逾120點，標指亦升近即市高位，道指跌幅收窄。納指暫升129點或0.9%，報14146點；標指升11點，報4191點， 貼近即市新高4194點， 道指跌14點， 報34029點。

【02：32】紐約 6月原油期貨收跌0.23美元，跌幅0.37%，報61.91美元，延續上周跌約1.6%的表現。倫敦布蘭特6月原油期貨收跌0.46美元，跌幅0.69%，報65.65美元，上周累積跌約1%。

【01：48】紐約 6月黃金期貨收漲0.1%，報1780.10美元。

【01：44】標指早段曾破頂， 曾最多升13點， 至4194點創即市新高， 惟高位受壓， 暫僅升5點至4185點；納指亦造好，暫升89點或0.6%， 報14106點；道指反覆走軟，暫跌28點， 報34014點， Tesla升幅收窄至0.8%。

【01：40】亞馬遜漲1.5%。據媒體報道，該公司可能會在2021年拆股，最早可能周四（4月29日）宣布。

【00：42】道指暫升29點，報34073點；納指升84點或0.6%，報14101點；標指升5點，報4185點。Tesla升逾1.3%。

【00：31】市場消息稱，Spotify正提高其多項訂閲計劃的價格。Spotify股價短綫走高，現漲超3%。

【00：24】道指轉跌，納指漲0.55%，標指漲0.16%。

【23：04】道指升幅略收窄至55點，報34098點，納指則升0.5%。

【21：30】美股開市，道指升71點，報34113點；納指升0.2%，報14051點；標指升7點，報4187點。Tesla升2.1%，報744.8美元。

【20：15】蘋果未來5年加碼投資美國3.3萬億港元　創兩萬新職位、研發新半導體

【19：45】幣安今推蘋果、微軟證券代幣買賣

【18：32】道指期貨升15點，納指期貨跌0.3%，標指期貨升3點。

【12：10】道指期貨升48點，報33989點；標指期貨升3點，報4175點；納指期貨升6點或近0.1%，報13933點。

【11：45】網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路　當局否認　Tesla將於今日收市後放榜

【11：20】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億

【10：55】瑞信股東計劃迫使風險管主管下台　承擔Archegos斬倉責任

【07：35】百度今舉行2021萬象大會　百度App3月活躍用戶數達5.58億

【07：30】美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，抵消有意向富人大增資本增值稅的負面消息，道指收報34043點，彈227點或0.7%；標指收報4180點，升45點或1.1%；納指收報14016點，升198點。

美股上周市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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