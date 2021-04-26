【SPAC】萬科集團創始人王石 計劃籌組SPAC公司在美上市 瞄準運動大健康產業

去年來，美國SPAC熱爆，去年共有240多家SPAC上市，總共籌資800億美元，佔到了全年美股IPO的半壁江山。今年以來，SPAC熱潮有增無減，單是首季便有300宗。

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據內地《36氪》消息，萬科集團創始人王石正在籌備發起設立自己的SPAC（特殊目的收購公司）公司，未來計劃在美上市，此次組建的SPAC將傾向於尋找大健康、運動科技及城市生活更新領域的合適企業和投資機會。

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報道指，這是王石的新一次創業，不過是以一個投資人的身份，而之所以會選擇大健康、運動科技領域，其實並不令人意外。

萬科在業界有一個特殊稱號—運動員股份有限公司，基因源於王石的運動情懷和對於員工健康的重視。在完成了攀登七大高峰、徒步兩大極點之後，最終他還是將視野落於運動健康領域。

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記者：林衛