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【旅遊氣泡】香港新加坡旅遊氣泡5月26日啓航　要接種兩劑疫苗　出發前14天無外遊不包隔離期

商業 12:03 2021/04/26

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香港與新加坡兩地政府今日（26日）公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航。（法新社資料圖片）

香港與新加坡兩地政府今日（26日）公布，雙邊「航空旅遊氣泡」協定下的專屬航班將於5月26日啓航，在兩地疫情保持穩定下，逐步和有序地恢復跨境航空往來，並在原有「航空旅遊氣泡」協定的基礎上採取更嚴謹的安排。

1. 出發前的外遊紀錄
原本：已規定「氣泡」旅客在出發前14天內，沒有在新加坡或香港以外的外遊紀錄。
新增：這14天並不包括該旅客因應早前的外遊，而須在香港或新加坡當地進行強制檢疫的隔離期。

2. 暫停或重啓機制
原本：如果新加坡或香港的無關連本地個案7天移動平均數字超過5宗，氣泡將暫停兩周，暫停兩周的最後一日回落至不超過5宗便可重啓。
新增：兩地須滿足其後連續3日無關連本地個案數字每日維持在3宗或以下，而第3日無關連本地個案7天移動平均數字亦不可超過5宗，才可重啓氣泡。

3. 加強接觸追蹤
原本：由香港前往新加坡的「氣泡」旅客須下載並登記使用當地的「合力追蹤 TraceTogether」手機應用程式。
新增：由新加坡前往香港的「氣泡」旅客須下載和使用「安心出行」，並把相關記錄在離港後保留31天。

4. 接種兩劑疫苗
新增：參加香港與新加坡「航空旅遊氣泡」的香港居民須在完成接種兩劑疫苗最少14天後，方可乘搭專屬航班出發前往新加坡。

除上述各項新增要求外，「航空旅遊氣泡」的原有安排大致不變，包括「氣泡」旅客須在出發前和抵埗後接受病毒檢測並取得陰性結果、乘搭專屬航班等。

責任編輯：朱悅瀅

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