【英國王室】查理斯擬簡化王室核心 正式踢走哈里梅根

哈里王子與夫人梅根脫離英國王室後大爆內部秘聞，二人與王室成員關係變得疏落。據悉哈里父親王儲查理斯計劃縮減核心王室成員人數，以節省王室開支，由於哈里及梅根已放棄英國王室身份，意味在王室新編制下，哈里夫婦會被正式剔出王室成員之列。

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王室傳記作家萊文（Angela Levin）透露，哈里王子（Prince Harry） 父親王儲查理斯（Prince Charles） 與威廉王子（Prince William）於菲臘親王離世後，曾討論英國王室未來發展，當中包括哪些家庭成員應被視為核心王室一員，可以獲得贊助代表王室履行職務。

因此，查理斯計劃簡化英國王室，重新編制核心王室成員人數，以節省王室開支。據悉，日後只有查理斯及卡米拉、威廉王子夫婦、其長子喬治小王子（George）、女兒夏洛特小公主（Charlotte）、幼子路易（Louis）小王子被視為核心王室成員，日常起居開支由王室負責。

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至於其餘王室成員需要自力更生，鼓勵他們從事有償工作，減低對王室的倚賴。此外，其餘王室成員亦可選擇與哈里夫婦一樣，主動放棄王室頭銜及身份。萊文預料，由於哈里及梅根已放棄英國王室身份，在王室成員新編制下，他們二人甚至不會被視為王室成員。

萊文透露，查理斯早已決定簡化王室制度以節省開支，避免過度揮霍納稅人的金錢。但英女王喜歡家庭成員團聚的感覺，加上年事已高，故不希望有太大改變。最近查理斯重新提出此計劃，決心改變王室制度，相信短時間內便能達到其目標。

責任編輯：郭麗明