【券商點睇】A股繼續呈反彈格局 五一假期咪減倉？

上周A股觸底回升，尤以深圳創業板指數較顯著。有券商預期，A股在第二季會繼續反彈，呼籲投資者坐定定咪減倉。

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中信建投報告指，中國經濟已經走過了景氣的最高點。雖然當前經濟頂部運行出現短期邊際回落，但整體仍處於經濟學上繁榮狀態。

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4月以來市場持續反彈，這主要來自於經濟不及預期後利率下降。該行預期人行將繼續保持當前的中性貨幣政策不變。第二季經濟仍保持相對的景氣，市場會繼續呈現出反彈的格局，建議「五一」期間持股。

看好板塊方面。第一，生物醫藥、食品飲料等行業在利率邊際放鬆的情況下會持續表現。第二，由於去年低基數的原因，4月PPI將持續上行，預期能夠達到8%左右的水平，不排除周期板塊可能出現二次上行。

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記者：林衛