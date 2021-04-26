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今日推介波司登 | 長和、東航、中移動、寶龍地產、日清食品最新部署（立即觀看）

股市 13:07 2021/04/26

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恒生指數中午收報29102點，升23點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介波司登 （03998） ，另亦會分析長和 （00001） 、中國東方航空股份 （00670） 、中國移動 （00941） 、寶龍地產 （01238） 及日清食品 （01475） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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經濟 恒生指數 中國東方航空（00670） 波司登（03998） 日清食品（01475） 寶龍地產（01238） 石鏡泉 長和（00001） 中國移動（00941）

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