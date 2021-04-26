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【TSLA】網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路　當局否認　Tesla將於今日收市後放榜

股市 11:41 2021/04/26

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網傳廣州禁止Tesla駛入高速公路，但已被當局否認。

Tesla（美：TSLA）內地負面消息不斷，繼遭車主維權，引發央媒、官媒連番批評後，網傳廣州禁止Tesla電動車駛入高速公路。不過，消息已遭廣州市交警隊工作人員否認。另外，Tesla將於周一收市後公布第一季業績，分析料Tesla將會連續第7季度錄得盈利。

官媒連環轟Tesla「道歉敷衍、欠誠意」　Tesla承諾日內將提供原始數據【下一頁】

網傳影片顯示，警方上周五（23日）截停至少6輛Tesla電動車，有部分Tesla車主聲稱他們被禁止駛入高速公路，懷疑措施針對Tesla。不過，有網民指，現場亦有大貨車被攔截，「可能只是剛好在特定時段內拍到了幾輛特斯拉『同場』」。

廣州市交警隊指，涉事路段於當日進行交通管制，是十分常見的措施，不是針對某個品牌。廣州市委宣傳部亦指有關消息屬謠言。

分析料連續7季錄得盈利

值得留意，Tesla將於周一收市後公布第一季業績，分析預期Tesla將會連續第7季度錄得盈利。分析師預計，調整後每股盈利為74美分，而上年同期調整後每股收益為25美分；按美國公認會計準則（GAAP）計算，特斯拉每股盈利為50美分，而2020年第一季度的每股收益為2美分。

消費者報告：Tesla自動駕駛系統程式易受騙　無人坐駕駛座照開車【下一頁】

相關文章：【TSLA】平保據報暫停為部分省市Tesla車主新上險　平安產險：沒有此事

【TSLA】Tesla上月中國銷售倍增創單月新高　寶馬上季稅前純利增3.7倍受惠中國需求強勁

編輯：吳敏芳

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 廣州市 Tesla

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