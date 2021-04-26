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秘魯前總統確診 曾搶先偷步接種國藥疫苗

環球社會熱點 11:15 2021/04/26

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曾搶先偷步接種中國國藥疫苗的比斯卡拉宣布確診。

南美國家秘魯與鄰近國家同樣，近來新冠疫情持續反覆，即使已經安排民眾接種中國國藥新冠疫苗，感染人數仍不斷上升。曾搶先偷步接種國藥疫苗的秘魯前總統比斯卡拉表示，自己與妻子一同確認感染新冠肺炎。

【搶先接種中國國藥疫苗 秘魯外長引咎辭職 【下一頁】

比斯卡拉（Martin Vizcarra）周日（25日）在Twitter發文，指即使做好防疫措施，但仍與妻子一同驗出確診，而且有明顯症狀，目前正採取適當的隔離措施，表明不會掉以輕心。

因貪污而下台的比斯卡拉涉嫌讓政府高層偷步搶先接種疫苗，他於今年初承認，曾安排自己和太太去年10月先行接種國藥疫苗。但比斯卡拉否認偷打疫苗，堅稱夫妻是自願參加實驗才獲接種疫苗。秘魯國會17日宣布，裁定比斯卡拉濫用公權﹑作出虛假陳述及合謀偷打疫苗罪名成立，禁止未來10年執掌公共行政機構。

【新冠疫苗】英國過半人接種首劑 政府鼓勵年青人打 【下一頁】

秘魯已批准使用多款新冠疫苗，包括中國國藥﹑阿斯利康及輝瑞疫苗，俄羅斯新冠疫苗「衛星5號」（Sputnik V）亦即將獲批。截至上周六（24日）數據，秘魯有超過170萬宗新冠確診，近6萬人死亡。

責任編輯：吳漢培

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