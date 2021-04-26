【印度疫情】首都或每天新增50萬宗確診 美國捐疫苗醫療用品助抗疫

印度新冠疫情持續爆發，感染及死亡率屢創新高。有印度媒體指，印度將引來每日新增50萬新冠肺炎確診個案高峰，首都宣布延長封城措施一周。印度醫療系統面臨奔潰，美國總統拜登表示，美國將捐贈新冠疫苗及醫療設備予印度，協助印度應對激增個案。

印度周日（25日）錄得近35萬宗新增個案，新增死亡個案有2,767宗，連續4日創下世界最高紀錄。印度媒體《印度快報》（The Indian Express）引述政府內部評估指，印度將在5月中旬引來疫情高峰時期，每日新增感染人數將達50萬。首都德里（Delhi）周日宣布，延長封城措施一周。

印度首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用 【下一頁】

隨著確診人數急增，印度醫療系統開始面臨奔潰。氧氣等醫療用品開始耗盡，剩餘氧氣價格上漲。印度較貧窮患者嚴重依賴免費公立醫院，令公立醫院床位幾乎耗盡，出現混亂局面。

拜登（Joe Biden）周日表示，美國將立即運送新冠疫苗、醫療設備及防護裝備的原材料到印度，以協助印度應對大規模激增的新冠確診個案。拜登於社交平台Twitter表示，美國在疫情大流行初期醫院物資十分緊張，受到印度的援助。就像當初一樣，決心在印度需要幫助時給予協助。

印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠 【下一頁】

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，一眾官員正「夜以繼日地工作」(working around the clock)，準備可用物資協助印度生產疫苗。美國準備捐出的物資包括治療藥品、快速測試工具和呼吸機。

責任編輯：李俊儀