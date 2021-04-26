  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (一) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【印度疫情】或日增50萬宗確診 美國捐疫苗醫療用品幫忙

環球社會熱點 12:09 2021/04/26

分享：

印度新冠疫情持續爆發，感染及死亡率屢創新高。有印度媒體指，印度將引來每日新增50萬新冠肺炎確診個案高峰，首都宣布延長封城措施一周。印度醫療系統面臨崩潰，美國總統拜登表示，美國將捐贈新冠疫苗及醫療設備等生產原材料予印度，協助印度應對新冠疫情。

印度首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用 【下一頁】

印度周日（25日）錄得近35萬宗新增個案，新增死亡個案有2,767宗，連續4日創下全球單日最高感染紀錄。印度媒體《印度快報》（The Indian Express）引述政府內部評估，指印度將在5月中旬迎來疫情高峰時期，每日新增感染人數將會高達50萬。首都德里（Delhi）周日宣布，延長封城措施一周。

隨著確診人數急增，印度醫療系統開始面臨崩潰，氧氣等醫療用品開始耗盡，價格不斷上漲，私立醫院才可能有氧氣供應。但貧窮印度病人嚴重依賴免費公立醫院，令床位及醫療用品幾乎耗盡，許多人無法取得續命的醫療資源。

印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周日表示，美國將立即運送新冠疫苗、醫療設備及防護裝備的原材料到印度，以協助印度應對大規模激增的新冠確診個案。拜登於社交平台Twitter表示，美國在疫情大流行初期醫院物資十分緊張，受到印度的援助，決心在印度需要幫助時給予協助。

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，一眾官員正「夜以繼日地工作」(working around the clock)，準備可用物資協助印度生產疫苗，以及尋求方法穩定氧氣供應。美國準備捐出的物資包括治療藥品、快速測試工具和呼吸機。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【變種病毒】英專家憂印度變種危險性 促強制隔離印度返英人士
2021/04/17
【變種病毒】英專家憂印度變種危險性 促強制隔離印度返英人士
印度日增26萬確診 疫苗唔夠用或阻對外出口
2021/04/18
印度日增26萬確診 疫苗唔夠用或阻對外出口
印度確診人數點解4日破百萬？ 專家估關變種病毒事（第二版）
2021/04/22
印度確診人數點解4日破百萬？ 專家估關變種病毒事（第二版）
印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠
2021/04/22
印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠
【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用
2021/04/25
【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用
治療 疫情 醫療用品 公立醫院 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 拜登 德里 Twitter

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月26日 時間12:00）
泰國疫情再度爆發 曼谷關閉多處公共場所
泰國疫情再度爆發 曼谷關閉多處公共場所
【歐洲超級聯賽】無球會可以走？ 12大會今季最少蝕20億歐元
【歐洲超級聯賽】無球會可以走？ 12大會今季最少蝕20億歐元
【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用
【印度疫情】首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁