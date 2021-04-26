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【印度疫情】恐日增50萬確診 美國捐贈疫苗醫療用品

環球社會熱點 12:09 2021/04/26

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印度新冠疫情持續爆發，感染及死亡率屢創新高。有印度媒體指，印度將引來每日新增50萬新冠肺炎確診個案高峰，首都宣布延長封城措施一周。印度醫療系統面臨崩潰，美國總統拜登表示，美國將捐贈新冠疫苗及醫療設備等生產原材料予印度，協助印度應對新冠疫情。

印度首都每4分鐘1死 火葬場唔夠用 【下一頁】

印度周一（26日）錄得35.3萬宗新增個案，新增死亡個案有2,812宗，連續5日創下全球單日最高感染紀錄。

印度媒體《印度快報》（The Indian Express）引述政府內部評估，指印度將在5月中旬迎來疫情高峰時期，每日新增感染人數將會高達50萬。首都新德里周日宣布，延長封城措施一周。

隨著確診人數急增，印度醫療系統開始面臨崩潰，氧氣等醫療用品開始耗盡，價格不斷上漲，私立醫院才可能有氧氣供應。但貧窮印度病人嚴重依賴免費公立醫院，令床位及醫療用品幾乎耗盡，許多人無法取得續命的醫療資源。

印度醫療瀕崩潰 床位藥物氧氣通通唔夠 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周日表示，美國將立即運送新冠疫苗、醫療設備及防護裝備的原材料到印度，以協助印度應對大規模激增的新冠確診個案。拜登於社交平台Twitter表示，美國在疫情大流行初期醫院物資十分緊張，受到印度的援助，決心在印度需要幫助時給予協助。

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）表示，一眾官員正「夜以繼日地工作」(working around the clock)，準備可用物資協助印度生產疫苗，以及尋求方法穩定氧氣供應。美國準備捐出的物資包括治療藥品、快速測試工具和呼吸機。

責任編輯：李俊儀

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