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美元前景維持明朗 亞洲貨幣或面臨壓力

宏觀解讀 10:54 2021/04/26

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若美國聯儲局不縮減或增加資產購買規模，無論全球疫苗接種的進展如何，我們認為美元都可能在第二季度繼續上漲。除非市場開始對疫苗進展抱有猶豫，並偏向避險投資，第一季度的再通脹趨勢可能會持續。即使如此，這對美元來說亦是利好的因素。

美元可能仍受關注

在第二季度中，我們認為美元兌大多數亞洲貨幣都可能繼續上漲，由於市場對疫苗和疫情結果尚未肯定。我們的情景假設聯儲局對美債收益率上揚並無憂慮，因此不會擴張資產購買計劃。美元減持的趨勢減慢亦可能對美元造成上行壓力。與此同時，與2020年不同的是，隨著美國宏觀經濟復甦領先於其他主要經濟體，拜登政府可能有更多空間應對中美緊張局勢的持續。對我們的預測而言，最主要的風險是聯儲局超出預期地加大寬鬆力度，這可能導致美元全面走軟。

再通脹在第一季度延續之際，基於全球疫苗接種的進展和對聯儲局即將縮減資產購買規模的預期，市場偏向風險投資，而美元有可能繼續上升。這趨勢與2013年5月的「縮減恐慌」爆發時相似，當時商品貨幣和高收益貨幣較當時強勢美元更為穩健。不過，如果市場對疫苗進展產生疑慮，例如無法達到對變異病毒群體免疫，那這種避險情景亦會為美元日元和瑞士法郎等避險貨幣帶來支持。

亞洲貨幣可能受到資本流入放緩影響

截至2月底，在世界主要經濟體和亞洲經濟體中，美國、台灣地區和印度的表現均優於其他國家和地區。由於基數較低、疫苗推出和1.9萬億美元財政刺激推升樂觀情緒，美國已達到廣泛復甦。相反，儘管中國去年已率先復甦，但自2021年年初以來，其復甦趨勢一直在放緩。

第二季度，大多數亞洲貨幣可能面臨更大壓力，由於一旦美債收益率隨通脹上升，股票和債券流入趨勢可能會進一步放緩。若全球避險趨勢持續，同樣的情況亦有可能發生。今年，流入中國內地和印度股市的資金是亞洲增長主要動力。

撰文 : 彭博行業研究

欄名 : 彭博觀點

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