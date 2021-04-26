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【Archegos斬倉】瑞信股東計劃迫使風險管主管下台　承擔Archegos斬倉責任

股市 10:51 2021/04/26

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【Archegos斬倉】瑞信股東計劃迫使風險管主管下台　承擔Archegos斬倉責任

瑞信在Archegos斬倉事件中遭受重創，外電報道，瑞信最大股東Harris Associates計劃推動瑞信撤換風險管理主管Andreas Gottschling，以承擔瑞信於Archegos及Greensill兩大事件中蒙受損失的責任。瑞信及Gottschling均拒絕置評。

Harris Associates持有瑞信10.25%股權，其副主席David Herro表示，董事會應代表股東，監管管理層的行為，應該投票讓Gottschling下台，而且對於他仍未請辭感到驚訝。Gottschling自2018年起出任瑞信風險管理主管，每年收入約100萬美元。Herro續稱，希望瑞信新主席於4月30日上任時，可以增聘更多銀行專才。

瑞信首季虧損21億元【下一頁】

除Harris Associates外，代表瑞士200隻退休基金、聲稱持有瑞信3%至5%股份的Ethos Foundation，亦對於瑞信首季的表現感到很生氣，有必要進行變革。

挪威石油基金早前已表明，會反對Gottschling及其他5名董事的連任，包括獨立董事Severin Schwan。據最新披露顯示，挪威石油基金持有瑞信3.43%股權。

相關文章：【Archegos斬倉】美國證監會據報考慮對投資公司實施更嚴格披露要求

相關文章：【Archegos斬倉】陳浩濂：證監會留意事件　加強監控高槓桿基金風險管理

 

編輯：陳韻妍

美股 下台 基金 瑞士 風險管理 退休基金

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