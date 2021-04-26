▲ 【疫苗股】印度疫情嚴峻 康希諾曾升一成、復星醫藥漲逾3%

印度疫情嚴峻，疫苗股今早造好，負責引入BioNTech 疫苗到大中華區銷售的復星醫藥 （02196） 今早破頂，盤中高見42元，見1個月高，最新報41.1元，升3.3%。另外，國產新冠疫苗研發商康希諾 （06185） 亦破頂，盤中高見373元，最新報367.2元，升8.3%。

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另外，國藥 （01099） 亦升1.3%，最新報24.15元。有份投資科興疫苗的中生製藥 （01177） 則跌0.4%， 最新報8.42元。

印度新冠肺炎疫情持續惡化，連續第四天單日新增確診病例數超過30萬例，同時也再次刷新印度疫情爆發以來單日最高新增紀錄和全球單日單個國家新增病例的最高紀錄。首都新德里決定將封城措施延長1周。

在過去的1周裡，印度已新增超過200萬例，較前周暴增58%。目前全國確診總數逼近1700萬例，有逾19萬人染疫病亡。

另外，環球時報英文版引述消息人士報道，由德國BioNTech和復星醫藥共同開發的COVID-19 mRNA疫苗獲得授權後，可以很快在中國推出，有關準備工作正在進行中，包括生產工廠和冷鏈交付演習。

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編輯：吳敏芳