未婚妻主導裝修官邸開支失控 約翰遜圖以黨資金埋單惹禍

英國首相約翰遜（Boris Johnson）政治麻煩纏身，繼與Dyson創辦人的短訊風波後，再被指圖以保守黨捐款裝修官邸，誠信受質疑。閣員為他護航，強調約翰遜是自掏腰包裝修。

約翰遜的前高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）在個人網誌撰文，聲稱約翰遜試圖秘密地以保守黨支持者的捐款，支付首相官邸裝修費。卡明斯形容，當時已向約翰遜表明，有關做法「不道德、愚蠢、有可能違法」，且幾乎肯定違反政治捐款披露守則，他因而拒絕幫忙處理。

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事件曝光後，工黨即要求展開調查，促全面公開相關費用資料。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）強調，事件涉及誠信及納稅人金錢。

國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）接受天空新聞（Sky News）訪問時為約翰遜護航，稱他是自掏腰包付裝修費，沒有違規。她稱政府抗疫取得很大成功，斥追問此事的記者試圖轉移視綫。

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事緣約翰遜未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）對首相府前主人文翠珊（Theresa May）的品味不滿，首相府於是要重新裝修，據悉費用超出預算上限，未能全數由政府埋單，約翰遜需支付部分。

惟約翰遜雖貴為首相，財政卻是左支右拙，首相的15萬英鎊（約161萬港元，即約13.4萬港元月薪）年薪，要撫養6個小孩，和向前妻支付離婚費用，負擔沉重。

作者：林建忠