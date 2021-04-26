中西薈萃 翠亨邨全新辣肉巴馬火腿芝心糭　糭子配美酒 法國・波爾多AOC級別酒莊金龍船白酒配對套裝限量發售　四款端陽糭組合同步上市 預購享高達66折優惠

粵菜老字號翠亨邨一直敢於創新，除了有口皆碑的傳統端陽糭，今年首推融合西式食材炮製的辣肉巴馬火腿芝心糭，更再度聯乘Pinewood Wine，精挑法國・波爾多AOC級別酒莊Grand Reyne金龍船白酒作配對，為經典的佳節美饌注入中西合壁新元素！

此外，三款傳統端陽糭包括特級元貝八寶裹蒸糭、鴛鴦金腿花生鹹肉糭及獨家鹼水甜糭黃金柑桔糭，分別組成四款優惠組合，任君選擇。所有糉子均是香港製造，並以真空獨立包裝，連真空袋一同於沸水中翻熱後即可享用，方便衛生。今年亦換上以普普藝術為設計靈感的包裝，以仿版畫印刷技術排列糭子圖案，色彩繽紛，為節日注入活力，送禮體面亦新潮。禮券率先於4月23於翠亨邨各分店及Mira eShop發售，5月9日前購買更可享高達66折優惠！

限量發售 Pinewood Wine x翠亨邨 中西薈萃品酒套裝禮券

辣肉巴馬火腿芝心糭 配對 法國・波爾多AOC級別酒莊金龍船白酒

全新辣肉巴馬火腿芝心糭，用上一眾歐陸佐酒小食，包括精選意大利巴馬火腿、辣肉腸、蘑菇及車打芝士製作新派糉子，味道集鹹香、脂香及肉香於一身，層次豐富。配搭以70%長相思及30%賽美蓉釀製的法國・波爾多AOC金龍船白酒，其厚實的酒體在口腔中形成一股甜味，散發淡淡的柑橘、白色水果、杏和少量白色清新花香氣息，剛好與糭子的鹹味形成互補，同時緩解油膩感，讓您的味蕾盡情享受當中的滋味。「四囍臨門」及「中西薈萃」端陽糭套裝均設有品酒套裝禮券，集傳統及新派口味，一應俱全；與其他配搭翠亨邨美饌的端陽糭套裝由5月10日起於Mira eShop開始發售，數量有限，售完即止。

翠亨邨端陽糭簡介：

「特級元貝八寶裹蒸糭」：選用原粒大宗谷瑤柱、花菇、金華火腿、蝦米、燒鴨件、腩肉、蓮子及特級鹹蛋黃製成，豐富滋味與荷葉清香滿載。



「鴛鴦金腿花生鹹肉糭」：用上等金華火腿、巴馬火腿、顆顆飽滿花生及秘製五花腩肉製作，甘香味道滲透軟綿糯米，口感十足。

「辣肉巴馬火腿芝心糭」：精選意大利巴馬火腿、辣肉腸、蘑菇及車打芝士製作新派糉子，味道集鹹香、脂香及肉香於一身，層次豐富，為節日帶來新鮮感。



「黃金柑桔糭」：以糖柑桔及自家製柑桔茸炮製鹼水糭，配以蜜味柑桔醬，香甜味美且散發淡淡果香。

翠亨邨端陽糭套裝禮券優惠價目表 (4月23日起):

【四囍臨門】端陽糭套裝

特級元貝八寶裹蒸糭．鴛鴦金腿花生鹹肉糭

黃金柑桔糭．辣肉巴馬火腿芝心糭各一隻

【中西薈萃】端陽糭套裝

特級元貝八寶裹蒸糭．辣肉巴馬火腿芝心糭各一隻

【三元及第】端陽糭套裝

特級元貝八寶裹蒸糭．鴛鴦金腿花生鹹肉糭

黃金柑桔糭各一隻

【福祿雙全】端陽糭套裝

特級元貝八寶裹蒸糭．黃金柑桔糭各一隻

翠亨邨端陽糭及美酒佳餚套裝禮券價目表 (5月10日起):

【四囍臨門】端陽糭套裝 +

法國波爾多金龍船白酒 (750ml)

【中西薈萃】端陽糭套裝 +

法國波爾多金龍船白酒 (750ml)

【三元及第】端陽糭套裝+

鮑汁花菇鵝掌真空急凍包 (750g)

【三元及第】端陽糭套裝 +

甜醋豬腳薑真空急凍包 (600g)

【福祿雙全】端陽糭套裝 +

鮑汁花菇鵝掌真空急凍包 (750g)

【福祿雙全】端陽糭套裝 +

甜醋豬腳薑真空急凍包 (600g)

有關翠亨邨

擁有逾四十五年歷史的翠亨邨，一直遵循傳統炮製正宗粵菜，以家鄉風味的粤港式菜餚、譽滿全城的明爐燒味、以及手工製作的精緻點心而聞名。翠亨邨於港九共設三間分店，多年來為饗客於優雅舒適的環境中提供經典中式佳餚。翠亨邨獲評為《香港及澳門米芝蓮指南2013-2021》推介餐廳，亦榮獲多個享負盛名的飲食獎項，盡顯粵菜精髓。

(資料由客戶提供)