▲ 【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動 港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種

商務及經濟發展局長邱騰華和公務員事務局長聶德權公布香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃安排。邱騰華公布，根據星港航空旅遊氣泡協議 ，免隔離措施的旅行航班將於5月26日起開通，旅客只可以乘搭專屬航班，72小時前需要接受核酸檢測。香港旅客出發前必須完成接種兩劑疫苗，接種兩劑疫苗14天後才可起行，但新加坡旅客來港則無需接種。國泰航空 （00293） 升逾2.7%，半新股攜程集團 （09961） 破頂後回軟，跌近1%。專業旅運 （01235） 升9%、東瀛遊 （06882） 升逾6%。

【12：12】聶德權指，香港必須保持疫情穩定，新增確診個案必須近乎零，需且關聯個案保持低企，而高接種疫苗比率有助疫情受控

【12：11】邱騰華指，若港星旅遊氣泡成功，可成為香港與其他地方商議旅遊氣泡時的範例，而且香港一直與新西蘭及澳洲等國家進行討論

【12：09】邱騰華指，兩地政府商議旅遊氣泡最重要的要求是檢測及指定航班，但香港希望增加個人保障，於是要求港人必須先接種疫苗才能出發，而新加坡旅客是否需要先接種，則留待新加坡政府決定

【12：06】邱騰華強調，港星旅客出發前做的核酸檢測均需自費，香港檢測費用為240元

【12：05】邱騰華稱，港星「航空旅遊氣泡」5月26日啟航，首航至6月9日，同樣由國泰航空及新加坡航空安排。初期兩地往返各每日1班航班，每班200名額，6月10日起加開至每日2班航班，每班同樣200名額

【12：04】對於港人出發前必須完成兩劑疫苗並接種最少14天，邱騰華稱，4類人士獲豁免：（1）16歲以下人士；（2）因健康理由而不適合打針者；（3）離港前於香港逗留少於90天；（4）並非由香港簽發的旅行證離港

【12：01】聶德權稱，回港易是單向安排，過去一直運作順暢，而且也看不到輸入個案，申請回港易人士，回港前14天不能到內地中風險或高風險地區

【12：00】邱騰華指，港人接種後出行，保障更大

【11：59】四項加緊安排中，除確保疫情是安穩，而且需要是下行趨勢，對於安排出行人士及業界都是保障

【11：57】對於為何港人要接種，星旅客來港不用接種？邱騰華指，接種疫苗是例外的，作用只是保護自己，新加坡政府可因應自身情況去確定是否需要限制新加坡旅客接種

【11：56】特區政府一直以恢復跨境三地人員往來的目標，希望香港居民盡快接種疫苗

【11：55】從廣東省以外，經陸路回港的香港居民，需於廣東省或澳門的國家衛健委認可檢測機構進行核酸檢測，目前在廣東省有54間，澳門有4間

【11：52】回港易香港居民，需於第2及第12日進行檢測

【11：50】回港前3天，需於國家衛健委認可的檢測機構進行核酸檢測，並獲得陰性的紙本

【11：49】任何年滿18歲人士，最多可連同3名未滿18歲兒童或長者一同申請

【11：49】明天開放預約系統予廣東省以外的香港居民，最早可於4月29日申請回港

【11：42】聶德權公布回港易計劃，由原本的廣東省及澳門，擴大至內地其他省份的香港居民，可豁免14天的檢疫，陸路配額不變機場每日一千

【11：37】加強追蹤：新加坡旅客來港必須下載使用安心出行，香港旅客到新加坡也需下載新加坡應用程式「合力追蹤」（TraceTogether）

【11：37】因應去年旅遊氣泡暫停，未來兩地疫情的7天平均數的關聯個案若多於5宗，需要暫停14天，待7天平均數回落至不多於5宗的關卡後，並滿足14天暫停要求後，需要再觀察3日，關聯個案需維持於3宗或以下，以確保疫情處於平穩及下行趨勢

【11：36】加強暫停及重啟機制，原本是若關聯個案超過5宗，會暫停兩星期，但因應疫情最新發展，增設多重關卡

【11：35】嚴守出發前的外遊情況，新增出發前14天，除不可離開香港或新加坡外，而且該14天不包括隔離期

【11：32】邱騰華指，因應疫情最新發展，有變種病毒及延長潛伏期，先完成接種疫情以保護自己

星港料下周公布旅遊氣泡計劃 開始日期據報延至5月26日、下月機票貴8成【下一頁】

消息指，「旅遊氣泡」落實初期，國泰航空及新加坡航空傾向輪流每日派出一班專機，即日往返兩地。

星港旅遊氣泡原定於去年11月啟動，但因香港疫情復燃而擱置。消息指，原本在上周宣布啟動的安排也在最後一刻被新加坡方面取消。

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編輯：吳敏芳