【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡協議安排今早公布　傳下月26日啟動、港人需接種兩劑疫苗才可起行

▲ 【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡協議安排今早11時30分公布 傳下月26日啟動

商務及經濟發展局長邱騰華和公務員事務局長聶德權上午11時30分將召開記者會，公布香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃安排。彭博引述消息人士報道，根據星港航空旅遊氣泡協議 ，免隔離措施的旅行航班將於5月26日起開通，如果兩地疫情沒有進一步的疫情爆發，到6月26日前航班數量還將會增加。

本地傳媒引述消息指，香港及新加坡旅客出發前要先做病毒檢測，其中港人須先接種兩劑新冠疫苗，等待14天後才可以起行，抵達新加坡後，須強制使用當地「合力追蹤」應用程式追蹤行程。至於新加坡旅客，則毋須在出發前接種疫苗，但到港後要使用「安心出行」。

星港料下周公布旅遊氣泡計劃 開始日期據報延至5月26日、下月機票貴8成【下一頁】

國泰 （00293） 今早升逾2%，最新報7.09元。半新股攜程集團 （09961） 破頂後回軟，盤中高見302元，最新報298.8元，跌1%。專業旅運 （01235） 、東瀛遊 （06882） 無升跌。

消息指，「旅遊氣泡」落實初期，國泰航空及新加坡航空傾向輪流每日派出一班專機，即日往返兩地。

星港旅遊氣泡原定於去年11月啟動，但因香港疫情復燃而擱置。消息指，原本在上周宣布啟動的安排也在最後一刻被新加坡方面取消。

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編輯：吳敏芳