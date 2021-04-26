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【港股市況】恒生指數跌125點　快手科技升近7%、嗶哩嗶哩破頂升半成（不斷更新）

股市 16:11 2021/04/26

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，道指升227點。港股今早輕微高開27點，其後在科技股帶領下曾升逾百點，惟午後轉跌逾百點，恒生指數收報28952點，跌125點，成交1475億元，恒生科技指數升0.2%，報8485點。快手科技 （01024） 逆市升近7%；嗶哩嗶哩 （09626） 破頂升半成；小米 （01810） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡協議5月26日啟動、港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行

即市走勢︰

【16：10】恒生指數收報28952點，跌125點，成交1475億元，恒生科技指數升0.2%，報8485點。快手科技 （01024） 逆市升近7%；嗶哩嗶哩 （09626） 破頂升半成；小米 （01810） 跌逾2%；長汽 （02333） 跌逾7%。

【16：00】恒生指數U盤前跌143點，報28934點。

【15：45】螞蟻集團擬向員工提供零息貸款　以提振士氣

【15：28】港股尾市跌約140點，報28939點；科指靠穩升0.2%，報8482點。

【15：22】長汽 （02333） 愈跌愈有，最新跌近7%，低見20.35元。另外，比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌逾3%。

【15：06】美團 （03690） 最新轉跌0.5%，低見304元，今早曾高見321.6元。

【15：05】港股跌幅擴大至百點，恒指跌約110點，報28969點。

【15：01】內地股市午後向下，上證跌1%；深證跌0.9%；創業板指跌0.8%。

【14：59】汛和（001591）飈升2倍，破頂高見0.08元，成交165萬。

【14：43】比特幣回升至53000美元水平，火幣科技 （01611） 升近2%；歐科雲鏈 （03690） 升逾3%；美圖 （01357） 升逾4%。

【14：37】開拓藥業 （09939） 升幅擴大至兩成，破頂高見59.3元。

【14：29】阿里巴巴 （09988） 升0.7%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升0.5%；小米 （01810） 跌逾2%。

【14：20】361度與國家棉花產業聯盟簽署戰略合作　股價今早曾升約1成

【14：03】長汽 （02333） 跌幅擴大至逾5%，低見20.6元。

【14：00】順豐房本周預路演、籌23億元　王衛親任主席

【14：00】港股午後轉跌約70點，至29000點水平。小米 （01810） 一度跌逾3%，低見26.15元，最新跌逾2%，報26.35元。

【13：16】快手科技 （01024） 升近8%，高見277.4元。

【13：09】九尊數字互娛 （01961） 升逾三成，高見0.77元。

【13：08】百度 （09888） 升逾3%，高見218.8元。

【13：00】港股午後初段反覆靠穩，恒生指數升約5點，報29084點。科指升1.3%，報8574點。

【12：00】恒生指數半日升23點，報29102點，成交809億元。恒生科技指數升1.4%，報8586點。快手科技 （01024） 升逾7%；嗶哩嗶哩 （09626） 升近6%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 跌2%。

【11：43】港股中午收市前轉跌。恒生指數跌約5點，報29073點。

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.2%；深證升0.6%；創業板指升0.9%。

【11：27】比亞迪 （00285） 升逾8%，高見49.7元。

【11：22】蒙牛 （02319） 跌3%，低見41.8元。

【11：17】思摩爾曾彈逾7%　美國政府新規或驅使煙民轉投電子煙

【11：15】飛魚科技 （01022） 最新升一倍，報1.28元。

【11：09】賽生藥業 （06600） 公布，旗下COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新（商品名日達仙）的臨床研究於正式啓動，股價升近4%，高見16.36元。

【11：07】小米 （01810） 逆市跌逾1%，低見26.7元。

【10：54】港股最新升近100點，恒生指數升97點，報29176點；科指升1.6%，報8606點。

【10：46】四大內銀逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 分別跌逾1%；農行 （01288） 跌近2%。

【10：42】印度疫情嚴峻　康希諾曾升一成、復星醫藥漲逾3%

【10：34】開拓藥業 （09939） 升逾13%，破頂高見57.75元。開拓藥業公布，在美國進行的用於治療輕中症男性COVID-19患者的普克魯胺III期臨床試驗已完成首位患者入組和給藥。

【10：31】明源雲 （00909） 升逾6%，高見38.8元，成交3.6億元。

【10：27】中國鐵建  （01186）  公布擬分拆公開募集基礎設施證券投資基金，於上交所上市，中鐵建升0.4%。

【新股IPO】中國鐵建擬分拆基礎設施公募REITs於上交所上市

【10：25】丘鈦 （01478） 升逾1%，高見16元。

丘鈦科技分拆「昆山丘鈦中國」A股上市獲聯交所批准 中證監已受理上市輔導備案申請

【10：19】內房向下，中海外 （00688） 、恒大 （03333） 、碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 跌2%；潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【10：15】思摩爾 （06969） 升7%，高見58.5元，成交3.4億元。

【10：06】港股升幅收窄至約50點。

【10：05】中宣部版權管理局局長于慈珂表示，國家版權局高度重視短視頻侵權盜版的問題，今年將繼續加大對短視頻領域侵權行為的打擊力度。嗶哩嗶哩 （09626） 升近6%，破頂高見913元；快手科技 （01024） 升4%，高見268.4元。

【10：01】Bitcoin 比特幣重上52000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾3%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖公司 （01357） 升逾4%。

【09：58】汽車股普遍逆市向下，吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌2%；恒大汽車 （00708） 跌0.3%；五菱汽車 （00305） 跌0.5%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升0.2%。

【09：56】港股升約145點，報29225點。科指升1.6%，報8596點。

【09：55】國泰 （00293） 升逾3%，高見7.23元。商務及經濟發展局長邱騰華和公務員事務局長聶德權上午11時30分將召開記者會，公布香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃安排。

【09：53】康希諾生物 （06185） 升近一成，高見373元。康希諾昨日（25日）在天津舉行「新冠疫苗三期生產基地產品下線儀式」。據介紹，康希諾新冠疫苗三期生產基地佔地約1.5萬平方米，設計符合中國和國際通用的GMP標準，設有預灌封注射器灌裝線和西林瓶灌裝線。

【09：50】萬成金屬包裝 （08291） 瀉六成，低見0.111元，成交352萬元。嗶哩

【09：48】美團 （03690） 升近4%，高見318.6元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.6%；小米 （01810） 跌0.2%，於27元水平爭持。

【小米股價】小米林斌向家族信託轉移股權 保留A類股實益權益

【09：48】海吉亞收購蘇州民營醫院　今早曾升近9%

【09：47】長汽 （0233） 跌3%，低見20.8元。長汽日前表示，目前面臨著芯片供應緊張的情況，工廠生產受到一定程度影響，但均未停產。

【長城汽車】長汽澄清重慶、徐水生產基地無停產計劃 正積極應對芯片短缺影響

【09：40】飛魚科技 （01022） 升逾七成，股價破頂高見1.4元。飛魚科技公布，上周五收市後獲騰訊  （00700）  全資附屬公司THL H Ltd，以每股0.6491元認購近1.72億股新股，總代價1.19億元，較周五收市價0.64元，溢價8.45%。

騰訊溢價8.45%購飛魚科技10%股份　涉資近1.2億

【09：35】恒達科技 （01725） 今早續升逾五成，破頂高見50元，股價復牌3日以來，累升約12倍。

【09：32】新確科技 （01063） 升幅擴大至四成，高見0.176元。

【09：31】港股開市後一度轉跌，恒指最新升約26點，報29105點。

【09：26】大家樂 （00341） 發盈喜，股價升近2%。

【盈喜│餐飲股】大家樂盈喜 財年多賺3.7倍、收入大幅下降

【09：26】新確科技 （01063） 升逾14%，新確科技公布配售5.8億股新股予不少於六名承配人，佔擴大後股本約38.85%，配售價0.1元，較上周五收市價0.115元折讓約13%，集資5800萬元。

【配股潮】新確科技折讓13%配股　集資5800萬

【09：20】恒生指數開報29106點，升27點，恒生科技指數升0.7%，報8527點。嗶哩嗶哩 （09626） 破頂升逾4%，開報900元；快手科技 （01024） 升逾2%；美團 （03690） 、百度 （09888） 升逾1%。

【09：13】期指開報29102點，升50點或0.2%。

【09：05】恒指黑期升約95點，報29166點；道指期貨跌19點，報33922點。

【09：00】南向債券通據報七月初啟動

【08：30】賽生藥業︰COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究正式啟動

【08：00】虎都︰洪高科技與百里巴巴訂立合作意向書

【07：45】百度今舉行2021萬象大會　百度App3月活躍用戶數達5.58億

【07：45】港股ADR收報29186點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.05元，升0.25元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報634.75元，升2.75元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，抵消有意向富人大增資本增值稅的負面消息，道指收報34043點，彈227點或0.7%；標指收報4180點，升45點或1.1%；納指收報14016點，升198點。

【開市9點半】港股緊盯超級星期四　美議息／拜登演說／美GDP／停北水

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數

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