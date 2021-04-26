【港股市況】恒生指數早段升逾百點　嗶哩嗶哩破頂升近6%、美團升4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，道指升227點。港股今早輕微高開，恒生指數開報29106點，升27點，恒生科技指數升0.7%，報8527點。嗶哩嗶哩 （09626） 破頂升逾4%，開報900元；快手科技 （01024） 升逾2%；美團 （03690） 、百度 （09888） 升逾1%。

焦點新聞︰

【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡協議安排今早11時30公布 下月26日啟動

即市走勢︰

【10：34】開拓藥業 （09939） 升逾13%，破頂高見57.75元。開拓藥業公布，在美國進行的用於治療輕中症男性COVID-19患者的普克魯胺III期臨床試驗已完成首位患者入組和給藥。

【10：31】明源雲 （00909） 升逾6%，高見38.8元，成交3.6億元。

【10：27】中國鐵建 （01186） 公布擬分拆公開募集基礎設施證券投資基金，於上交所上市，中鐵建升0.4%。

【新股IPO】中國鐵建擬分拆基礎設施公募REITs於上交所上市

【10：25】丘鈦 （01478） 升逾1%，高見16元。

丘鈦科技分拆「昆山丘鈦中國」A股上市獲聯交所批准 中證監已受理上市輔導備案申請

【10：19】內房向下，中海外 （00688） 、恒大 （03333） 、碧桂園 （02007） 、融創 （01918） 跌2%；潤地 （01109） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【10：15】思摩爾 （06969） 升7%，高見58.5元，成交3.4億元。

【10：06】港股升幅收窄至約50點。

【10：05】中宣部版權管理局局長于慈珂表示，國家版權局高度重視短視頻侵權盜版的問題，今年將繼續加大對短視頻領域侵權行為的打擊力度。嗶哩嗶哩 （09626） 升近6%，破頂高見913元；快手科技 （01024） 升4%，高見268.4元。

【10：01】Bitcoin 比特幣重上52000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾3%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖公司 （01357） 升逾4%。

【09：58】汽車股普遍逆市向下，吉利 （00175） 跌逾1%；長汽 （02333） 跌2%；恒大汽車 （00708） 跌0.3%；五菱汽車 （00305） 跌0.5%；比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 升0.2%。

【09：56】港股升約145點，報29225點。科指升1.6%，報8596點。

【09：55】國泰 （00293） 升逾3%，高見7.23元。商務及經濟發展局長邱騰華和公務員事務局長聶德權上午11時30分將召開記者會，公布香港與新加坡「航空旅遊氣泡」和回港易計劃安排。

【09：53】康希諾生物 （06185） 升近一成，高見373元。康希諾昨日（25日）在天津舉行「新冠疫苗三期生產基地產品下線儀式」。據介紹，康希諾新冠疫苗三期生產基地佔地約1.5萬平方米，設計符合中國和國際通用的GMP標準，設有預灌封注射器灌裝線和西林瓶灌裝線。

【09：50】萬成金屬包裝 （08291） 瀉六成，低見0.111元，成交352萬元。嗶哩

【09：48】美團 （03690） 升近4%，高見318.6元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.6%；小米 （01810） 跌0.2%，於27元水平爭持。

【小米股價】小米林斌向家族信託轉移股權 保留A類股實益權益

【09：48】海吉亞收購蘇州民營醫院 今早曾升近9%

【09：47】長汽 （0233） 跌3%，低見20.8元。長汽日前表示，目前面臨著芯片供應緊張的情況，工廠生產受到一定程度影響，但均未停產。

【長城汽車】長汽澄清重慶、徐水生產基地無停產計劃 正積極應對芯片短缺影響

【09：40】飛魚科技 （01022） 升逾七成，股價破頂高見1.4元。飛魚科技公布，上周五收市後獲騰訊 （00700） 全資附屬公司THL H Ltd，以每股0.6491元認購近1.72億股新股，總代價1.19億元，較周五收市價0.64元，溢價8.45%。

騰訊溢價8.45%購飛魚科技10%股份 涉資近1.2億

【09：35】恒達科技 （01725） 今早續升逾五成，破頂高見50元，股價復牌3日以來，累升約12倍。

【09：32】新確科技 （01063） 升幅擴大至四成，高見0.176元。

【09：31】港股開市後一度轉跌，恒指最新升約26點，報29105點。

【09：26】大家樂 （00341） 發盈喜，股價升近2%。

【盈喜│餐飲股】大家樂盈喜 財年多賺3.7倍、收入大幅下降

【09：26】新確科技 （01063） 升逾14%，新確科技公布配售5.8億股新股予不少於六名承配人，佔擴大後股本約38.85%，配售價0.1元，較上周五收市價0.115元折讓約13%，集資5800萬元。

【配股潮】新確科技折讓13%配股 集資5800萬

【09：20】恒生指數開報29106點，升27點，恒生科技指數升0.7%，報8527點。嗶哩嗶哩 （09626） 破頂升逾4%，開報900元；快手科技 （01024） 升逾2%；美團 （03690） 、百度 （09888） 升逾1%。

【09：13】期指開報29102點，升50點或0.2%。

【09：05】恒指黑期升約95點，報29166點；道指期貨跌19點，報33922點。

【09：00】南向債券通據報七月初啟動

【08：30】賽生藥業︰COVID-19滅活疫苗聯合胸腺法新臨床研究正式啟動

【08：00】虎都︰洪高科技與百里巴巴訂立合作意向書

【07：45】百度今舉行2021萬象大會 百度App3月活躍用戶數達5.58億

【07：45】港股ADR收報29186點，升108點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報45.05元，升0.25元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報634.75元，升2.75元或0.4%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股上周五上升，美國製造業和服務業數據出色，抵消有意向富人大增資本增值稅的負面消息，道指收報34043點，彈227點或0.7%；標指收報4180點，升45點或1.1%；納指收報14016點，升198點。

【開市9點半】港股緊盯超級星期四 美議息／拜登演說／美GDP／停北水

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責任編輯︰梁浩碩