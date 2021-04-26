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百度今舉行2021萬象大會　百度App3月活躍用戶數達5.58億（第二版）

股市 18:03 2021/04/26

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百度︰百度App3月活躍用戶數達5.58億

百度 （09888） 於今日舉行2021萬象大會。百度指，2021年3月，百度App月活躍用戶數達到5.58億，日登錄用戶佔比超75%。另外，截至3月31日，百度百家號創作者數量達420萬；今年3月，百度智能小程序月活躍用戶數達4.16億，智能小程序數量達66萬，覆蓋行業271個。

另外，百度健康每日服務用戶超過1億，好看視頻在泛知識短視頻領域亦位居行業前列。據悉，好看視頻每月有100億流量的泛知識視頻內容，每天有2.7億次泛知識視頻搜索。

而起步一年的百度健康每天服務1億用戶，滿足日均2億健康內容檢索的需求，入住百度健康平台的專業醫生已經超過30萬，為用戶提供在線問診咨詢服務單日峰值超過85萬次。

百度集團執行副總裁沈抖表示，基於「X+Y」的戰略業務佈局，百度將透過百度App、愛奇藝（美：IQ）等多個用戶入口產品擴大用戶規模。同時，公司也將重點發力百度百科、百度知道等生態護城河類產品，以及健康、直播、電商等大行業大垂類。

百度今日收報214.6元，升2%。

（第二版更新其他數據及股價）

【電動車】百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣　首架電動車3年內面世　百度升逾1%

【反壟斷】廣東法院首發互聯網領域反壟斷10大案例涉騰訊、百度、網易　港熱門手信「珍妮曲奇」也上榜

責任編輯︰梁浩碩

港股 百度（美：BIDU） 愛奇藝（美：IQ） 百度集團—SW（09888）

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