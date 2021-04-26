  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度數據】百度發布X+Y戰略佈局、力拓百度百科、百度知道等　股價逆市漲2%（第二版）

股市 18:23 2021/04/26

分享：

百度︰百度App3月活躍用戶數達5.58億

百度 （09888） 於今日舉行2021萬象大會。百度集團執行副總裁沈抖表示，基於「X+Y」的戰略業務佈局，百度將透過百度App、愛奇藝（美：IQ）等多個用戶入口產品擴大用戶規模。同時，公司也將重點發力百度百科、百度知道等生態護城河類產品，以及健康、直播、電商等大行業大垂類。

百度指，2021年3月，百度App月活躍用戶數達到5.58億，日登錄用戶佔比超75%。另外，截至3月31日，百度百家號創作者數量達420萬；今年3月，百度智能小程序月活躍用戶數達4.16億，智能小程序數量達66萬，覆蓋行業271個。

百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣，詳見【下一頁】

另外，百度健康每日服務用戶超過1億，好看視頻在泛知識短視頻領域亦位居行業前列。據悉，好看視頻每月有100億流量的泛知識視頻內容，每天有2.7億次泛知識視頻搜索。

至於起步一年的百度健康，每天服務1億用戶，滿足日均2億健康內容檢索的需求，入住百度健康平台的專業醫生已經超過30萬，為用戶提供在線問診咨詢服務單日峰值超過85萬次。

百度周一收報214.6元，升2%。

（第二版更新其他數據及股價）

相關文章：【反壟斷】廣東法院首發互聯網領域反壟斷10大案例涉騰訊、百度、網易　港熱門手信「珍妮曲奇」也上榜

相關文章：【上海車展】百度料下半年每月一款新車用Apollo 自動駕駛　5年內有100萬輛車使用（附短片）

責任編輯︰梁浩碩

港股 百度（美：BIDU） 愛奇藝（美：IQ） 百度集團—SW（09888）

上一篇文章

【恒指夜期】北水吸20億　7億買美團惟被點名調查「二選一」行為　恒指夜期跌128點（不斷更新）

下一篇文章

【閱文股價】閱文創辦人吳文輝退出董事會　去年交棒後閱文惹「人血饅頭」爭議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
【譚仔上市】譚仔主席住東涌頂層複式單位　成交呎價親民
【譚仔上市】譚仔主席住東涌頂層複式單位　成交呎價親民
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【恒指夜期】北水吸20億　7億買美團惟被點名調查「二選一」行為　恒指夜期跌128點（不斷更新）
【恒指夜期】北水吸20億　7億買美團惟被點名調查「二選一」行為　恒指夜期跌128點（不斷更新）
【航空告急】傳國泰航空香港航空飛機師簽證續簽受阻
【航空告急】傳國泰航空香港航空飛機師簽證續簽受阻
【Bitcoin】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億
【Bitcoin】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億