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【開市9點半】港股緊盯超級星期四　美議息／拜登演說／美GDP／停北水

股市 07:02 2021/04/26

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（1）香港周四凌晨（A）美國儲局公布議息結果，（B）早上拜登發表演說，（C）晚上公布GDP數據，（D）港股則北水暫停。預期拜登講第二輪的刺激方案，計劃包括調高富人稅，拜登擬將收入超過100萬美元人士的資本利得稅率調高至39.6%，加上為歐巴馬醫改計劃提供資金的投資收益附加稅3.8%，資本利得稅可高達43.4%。上周股市急跌1日後反彈，反映市場已預期拜登加稅，對股市未必有大影響。另外，內地五一黃金周起動，北水周四起暫停一周。

即睇開市9點半：

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【美股焦點】緊盯美股「超級星期四」　聯儲局議息、拜登演說、美國首季GDP

（2）今次大型新股是第一上市，微醫本周與機構投資者進行非交易路演（Non-Deal Roadshow），即純介紹，而不牽涉到價錢。

【新股IPO】微醫本周進行非交易路演　最快於季內上市、集資最多逾233億

（3）螞蟻集團與人民銀行合作，發展數字人民幣。

【數字人民幣】人行夥螞蟻集團建數字人民幣技術平台 京東試點數字人民幣發薪

（4）年初曾有一日，渣打倫敦及滙豐倫敦股價急升約1成，原來有對冲基金當日沽空了渣打，空倉佔發行股數的0.9%，今年來的股價頂位，亦與當日相近。

揭渣打罕有遭對冲基金持大額淡倉　TGS持渣打淡倉貨值14億

（5）國際的交流開始恢復，不只星港傳的旅遊氣泡，美國人若已打疫苗，亦有望批准夏季時到訪歐洲，刺激經濟活動。

【旅遊氣泡】據報星港兩地明公佈旅遊氣泡計劃 　5月26日起開始

（6）長汽 （02333） 發通告澄清，並無因缺芯片而停產，正採取全球採購。

【長城汽車】長汽澄清重慶、徐水生產基地無停產計劃 正積極應對芯片短缺影響

（7）大家樂 （00341） 盈喜，不是因為收入增加，而是受惠中港政府寬免及資助、控制成本、減租等，變相表示前景仍有憂慮。

【盈喜│餐飲股】大家樂盈喜 財年多賺3.7倍、收入大幅下降

（8）華融 （02799） 債/年報的最新進展，似乎在國家外滙交易中心網站有更密的消息公布。

【華融危機】中國華融：無法在4月30日前完成經審計財務報告 「公司經營穩定」

中國華融資產管理股份有限公司關於延期公佈2020年年度報告的公告

（9）曼聯股票上周五收報16.2美元，總股本1.65億股，市值26.73億美元，若以40億鎊（約55.5億美元）估值計，曼聯有無得升？

【曼聯賣盤】歐超聯計劃破滅 曼聯格拉沙家族傳標價40億英鎊賣盤

 

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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