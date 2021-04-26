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【樓市現象】二手又旺番 十大屋苑周末交投按週大升73.3% 創6週新高

股樓投資 08:03 2021/04/26

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最近疫情開始漸受控，多個新盤起動，部署推售，相信將於短期內開售，雖然凍結部份市場上二手購買力，但也帶動整體樓市氣氛，同時準買家亦怕未來通關後樓價更高，趁業主仍有少量議價空間盡快入市。據中原地產的數據，十大屋苑於剛過去的周末（24日至25日）錄得26宗成交，較前一個周末15宗大升73.3%，創6週新高。

【樓市故事】移民盤不平賣！高價出售市區居屋　只為移民享兒孫福，詳見【下一頁

十大屋苑於周末的成交量重回到3月份高位水平，全部屋苑均有開單。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期本港疫情放緩，確診數字低企，市況向好，有利睇樓活動，加上美國為刺激經濟持續量寬，料低息將持續一段長時間，增加買家入市信心，四月尾一及二手市況相當暢旺，買家入市意欲高漲，現時樓價升勢已定，刺激部份買家更心急入市，即使業主提供議價空間不多，單位亦有承接，樓市呈價量齊升狀況。

中學畢業就做得！　月薪最高達3萬元　一文看清入境事務助理員入職條件，詳見【下一頁

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期內新都城錄得7宗成交，為十大屋苑中成交最多的屋苑，中原地產高級區域營業董事張鎮邦表示，成交包括新都城2座高層G室，實用面積364平方呎，2房間隔，向東南，享海景，現以680萬元易手，折合實用呎價18,681元。原業主於2010年以250萬元買入單位，現轉手賬面獲利430萬元，單位11年升值172%。

大連大媽買股後遺忘13年 撤銷戶口時發現 5萬竟變500萬，詳見【下一頁


而嘉湖山莊也錄4宗成交，交投不俗。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末錄得4宗成交，主要是部份新盤向隅客回流，加上樓價穩步向升，刺激買家加快入市；嘉湖山莊最新錄景湖居2座中層H室成交，實用面積547平方呎，3房間隔，以618萬元沽出，折合實用呎價11,298元，原業主於2009年以160萬元買入單位，現轉手賬面獲利458萬元，屋苑本月累錄38宗成交。

港島區方面，中原地產首席分區經理楊文傑表示，買家入市意欲高漲，交投暢旺，康怡及鰂魚涌本月至今累錄64宗二手成交。康怡花園本月累錄26宗成交，本周末錄得3宗成交，包括B座中層13室，實用面積710平方呎，3房間隔，成交價1,345萬元，折合實用呎價18,944元。原業主於2009年以638萬元買入單位，現轉手賬面獲利707萬元，單位12年升值111%。

 

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記者：陳詠妍

經濟 疫情 樓價 康怡花園 新都城 嘉湖山莊 陳永傑

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