【美股焦點】緊盯美股「超級星期四」　聯儲局議息、拜登演說、美國首季GDP

▲ 緊盯美股「超級星期四」

美國本周迎來「超級星期四」，美國聯儲局將公布議息結果，宜緊盯主席鮑威爾記者會上講話。同時，美國總統拜登將會發表演說，而美國首季經濟數據會同日出爐，市場預期美國首季國內生產總值（GDP）按季升6.5%，前期為升4.3%。

聯儲局將於周四凌晨公布議息結果，料按兵不動，利率維持零至0.25厘，但有析表示，儲局有機會釋出更樂觀的經濟展望。不過，外界相信這與「實質進一步進展（substantial further progress）」的基準仍有距離。

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另外，拜登將於美國時間周三晚上黃金時段（即香港時間周四早上）在國會聯席會議發表演說。消息指，白宮將於拜登演說前公布總值約1萬億美元的「美國家庭計劃」（American Families Plan）。外界預期，拜登屆時會說明施政最新進度，同時推銷本月提出的最新刺激方案。

繼拜登祭出2.3萬億美元的基建法案（即「美國就業計畫」（American Jobs Plan））後，已預告會推出第二輸刺激方案，即「美國家庭計劃」。據指，該計劃包括調高富人稅，拜登擬將收入超過100萬美元人士的資本利得稅率調高至39.6%，加上為歐巴馬醫改計劃提供資金的投資收益附加稅3.8%，資本利得稅可高達43.4%。

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編輯：袁諾曦