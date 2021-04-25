新東方在線、跟誰學等4企因價格違法行為 各遭北京市監局罰款50萬人幣

▲ 新東方在線等四家校外教育培訓機構，各遭北京市市監局罰款50萬元人民幣。

北京市市場監督管理局今日（4月25日）公佈，對跟誰學（美：GSX）、好未來（美：TAL）旗下學而思、新東方在線 （01797） 、高思四家校外教育培訓機構的價格違法行為，分別予警告和50萬元人民幣頂格罰款的行政處罰。被罰款的四家企業均屬於「利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易」。

北京市市監局指出，學而思通過其運營的天貓商城「學而思網校官方旗艦店」銷售的多款培訓課程，銷售頁面顯示諸如「價格 ¥799.00 ，促銷價¥20.00」的促銷活動，但價格¥799在促銷活動前未實際成交過，其他三家企業亦有類似情況。

北京市市監局表示，下一步將持續加強校外教育培訓機構執法，重拳查處虛假噱頭宣傳和虛假廣告、以劃線價等形式虛構原價、價格欺詐、未對相關資質進行公示、利用合同格式條款侵害消費者權益、未經許可擅自開辦校外教育培訓機構等違法違規行為。

阿里巴巴旗下UC瀏覽器遭市監局罰款209萬元 涉虛假醫藥廣告問題【下一頁】

新東方在線回應表示，接受處罰，已經整改完畢，之前對促銷標識的理解不夠全面，其中存在認知偏差，並非惡意提高原價價格。

跟誰學稱積極擁抱監管，誠懇接受處罰，並已下架相關不合規價格標識，對全公司產品進行全面排查。學而思表示，接受行政處罰的決定，並即刻下線相關不合規價格標識，同時開展針對全平台、全渠道標價問題的專項審核。

高思教育則表示，已收到《北京市市場監督管理局行政處罰》公告，對此誠懇接受，堅決服從，並配合相關部門積極整改，未來將強化依法經營，進一步加強廣告審核與發佈等合規體系建設。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【阿里巴巴罰款】內地市監局傳請人擴大反壟斷部門規模 美團插半成、騰訊京東跑輸阿里巴巴

【食品安全】廣州監管部門約談美團、阿里巴巴旗下餓了麼 部署網絡餐飲服務整治

編輯：陳健婷