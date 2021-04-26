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【長城汽車】長汽股價曾挫半成　澄清重慶、徐水生產基地無停產計劃　

當炒股 09:53 2021/04/26

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長汽澄清重慶、徐水生產基地並無停產計劃。

內地媒體日前報道，受芯片供應短缺影響，長城汽車 （02333） 遭遇產能瓶頸，5、6月重慶永川、徐水兩大生產基地面臨停產，波及包括括哈弗H6、長城炮、坦克300等在內的多款熱門車型。

長汽周日（4月25日）晚間在港交所發澄清公告表示，經核實上述新聞報道並不屬實。公司重慶、徐水兩大生產基地並無停產計劃，長城汽車目前面臨著芯片供應緊張的情況，工廠生產受到一定程度影響，但均未停產。

惟公司股價今早仍受壓，最多曾挫半成，低見20.8元，最新報21.45元，跌逾2%。

券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景　花旗削目標價三成【下一頁】

長汽續指，針對芯片市場供應緊張的情況，公司正在主動採取多種措施積極應對，包括在全球範圍內計及採購芯片、加強供應鏈管理等方式，來緩解芯片供應緊張帶來的影響。

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編輯：陳健婷

港股 晶片 汽車 長城汽車（02333）

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