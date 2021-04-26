  • 24°C
香港時間 : 2021426日 (一) 19:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長城汽車】長汽澄清並未與小米就使用工廠生產電動汽車進行談判　股價跌逾7%

當炒股 18:55 2021/04/26

分享：

長汽澄清並未與小米就使用工廠生產電動汽車進行談判

長城汽車 （02333） 近日不停澄清市場傳聞，繼澄清重慶、徐水兩大生產基地無停產計劃後，再在互動平台表示，長城汽車並沒有與小米 （01810） 就使用長汽工廠生產電動汽車進行談判。不過，長汽指，公司對與互聯網公司開展新的合作保持開放態度，長汽一直致力於聯合產業鏈相關方，打造基於產業互聯的、開放的生態平台，建立更加強大的生態圈，因此歡迎所有相關產業的伙伴共謀發展。

長汽周一股價跌7.3%，收報20.3元。

券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景　花旗削目標價三成【下一頁】

長汽周日指，公司目前面臨著芯片供應緊張的情況，工廠生產受到一定程度影響，但重慶、徐水兩大生產基地均未停產。長汽續指，針對芯片市場供應緊張的情況，公司正在主動採取多種措施積極應對，包括在全球範圍內計及採購芯片、加強供應鏈管理等方式，來緩解芯片供應緊張帶來的影響。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【業績│汽車股】長城汽車跌幅擴大至逾一成　首季扭虧、淨賺逾16億元人幣　研發費用升五成

【電動車】百度吉利合資車企「集度汽車」料未來5年投入500億人幣　首架電動車3年內面世　百度升逾1%

編輯：陳健婷

港股 長城汽車（02333） 晶片 汽車

上一篇文章

【直播帶貨】內地規範直播帶貨 人、貨、場都將納入監管

下一篇文章

梁耀康：悶局待變 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】北水吸20億　7億買美團惟被點名調查「二選一」行為　恒指夜期跌128點（不斷更新）
【恒指夜期】北水吸20億　7億買美團惟被點名調查「二選一」行為　恒指夜期跌128點（不斷更新）
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
郭老太鄺肖卿被誤傳與2.5億電話騙案有關 　新地澄清﹕純屬虛構捏造
【航空告急】傳國泰航空香港航空飛機師簽證續簽受阻
【航空告急】傳國泰航空香港航空飛機師簽證續簽受阻
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【旅遊氣泡】星港旅遊氣泡5月26日啟動　港人需接種兩劑疫苗14天後才可起行、星旅客無需接種（附短片）
【Bitcoin】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億
【Bitcoin】土耳其虛擬貨幣交易所CEO潛逃　苦主損失金額達155億
【譚仔上市】譚仔主席住東涌頂層複式單位　成交呎價親民
【譚仔上市】譚仔主席住東涌頂層複式單位　成交呎價親民