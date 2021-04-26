【長城汽車】長汽澄清並未與小米就使用工廠生產電動汽車進行談判　股價跌逾7%

▲ 長汽澄清並未與小米就使用工廠生產電動汽車進行談判

長城汽車 （02333） 近日不停澄清市場傳聞，繼澄清重慶、徐水兩大生產基地無停產計劃後，再在互動平台表示，長城汽車並沒有與小米 （01810） 就使用長汽工廠生產電動汽車進行談判。不過，長汽指，公司對與互聯網公司開展新的合作保持開放態度，長汽一直致力於聯合產業鏈相關方，打造基於產業互聯的、開放的生態平台，建立更加強大的生態圈，因此歡迎所有相關產業的伙伴共謀發展。

長汽周一股價跌7.3%，收報20.3元。

券商憂芯片短缺及原材料漲價損長城汽車前景 花旗削目標價三成【下一頁】

長汽周日指，公司目前面臨著芯片供應緊張的情況，工廠生產受到一定程度影響，但重慶、徐水兩大生產基地均未停產。長汽續指，針對芯片市場供應緊張的情況，公司正在主動採取多種措施積極應對，包括在全球範圍內計及採購芯片、加強供應鏈管理等方式，來緩解芯片供應緊張帶來的影響。

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編輯：陳健婷