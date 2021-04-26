奧花雲費讚梅根夠真誠 「無諗過訪問會咁大影響」

哈里與梅根早前接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問，二人於訪問內大爆不少王室秘密，引起全球嘩然。奧花雲費認為，梅根訪問時表現相當真誠，而且當下並無意識到種族主義的話題會具有如此影響力。

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美國電視台於3月播放哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）的訪問，梅根透露擔任王室職務時的精神狀況，在懷上兒子阿奇（Archie）時更曾有自殺念頭。奧花雲費接受美國主持人奧戴爾（Nancy O'Dell ）的TalkShopLive節目中表示，她從來沒有想像到，哈里與梅根的訪問播出後，會產生遠超自已所預料的迴響。

奧花雲費續指，當初訪問哈里及梅根的目的，是希望為他們提供平台，能夠講述自己的故事，並盡可能以一種真實的方式呈現。她更在訪問開始前向二人傳送信息，鼓勵他們能暢所欲言。但奧花雲費沒有想到，哈里與梅根於訪問節目內講述的內容如此開放，對此感到驚訝。

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奧花雲費回憶起當梅根於節目中，提及王室高級成員牽涉種族主義的言論時，她不禁高呼，「甚麼？你真的要披露這些？」（What？ You’re going there？）。

然而，雖然奧花雲費指梅根真誠接受訪問，但當節目播出後，不少知情人士紛站出來反駁說法。梅根透露因為花女禮服款式與凱特王妃（Kate Middleton） 發生口角，並被凱特弄哭。但凱特叔叔戈德史密斯（Gary Goldsmith）其後反駁，相信凱特為人，甚至指哈里與梅根二人為「木偶」（muppets）。

責任編輯：郭麗明