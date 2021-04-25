【華融危機】中國華融：無法在4月30日前完成經審計財務報告 「公司經營穩定」

▲ 中國華融表示無法在4月30日之前完成經審計的財務報告。

中國華融資產管理股份有限公司 （02799） 今日（4月25日）在中國貨幣網刊登公告稱，由於相關交易尚待確定，審計機構需要更多資料和時間完成有關審計程序，不能在4月30日之前完成經審計的財務報告，因此2020年年度報告將延期披露。目前公司經營穩定，各項業務正常開展。

在港股上市的中國華融月初在港交所披露延期刊發2020年度業績，並預期可能會延遲寄發年度報告，該舉引發資本市場對公司經營和財務狀況或陷入困境的極大擔憂，旗下美元債一度重挫。

羅兵咸永道：華融是單一事件 更多企業債風險曝露長遠利金融健康【下一頁】

中國華融子公司華融晉商和華融證券早前亦宣布無法按期於4月30日前發布年度報告，但重申經營狀況正常且會按期償付債券。

外媒早前報道，人行擬透過旗下管理企業「成方匯達」收購華融部分非盈利資產，該部分資產賬面超過1000億元人民幣。

據報人行擬透過旗下管理企業收購華融千億資產【下一頁】

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編輯：陳健婷