揭渣打罕有遭對冲基金持大額淡倉　TGS持渣打淡倉貨值14億

▲ 揭渣打罕有遭對冲基金持大額淡倉 TGS持淡倉貨值14億

再有大型基金大額持有港股大型銀行淡倉，據英國金融行為監管局（FCA）數據，重量級對冲基金TGS Management持有渣打 （02888） 0.9%淡倉，以發行股數31.19億股計，相當於2807萬股，以現價51.25元計，貨值14.4億元，為近年罕見的大型銀行股淡倉。

據最新資料顯示，TGS Management於1月6日持有渣打0.9%淡倉，未有披露詳細作價，渣打於香港及倫敦上市，現時約有9.92%的股份放在香港，由於證監會的淡倉紀錄並無相關申報，預期是在海外市場交易。

▲ 渣打今年以來股價區間上落

1月6日發生什麼事？

（1）渣打倫敦及滙豐 （00005） 倫敦股價抽升約1成，渣打倫敦收市升9.4%，收報509.8便士。

（2）渣打發行12.5億美元固定利率重設永久後償或可換證券，至2031年7月14日固定息率4.75厘，換股價6.353美元。

（3）紐交所收回中國三大電訊商中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中電信 （00728） ADR的除牌決定後，突然再「轉軚」，指收到財政部周二（5日）發出的「最新指引」後，將上述三家公司之ADR將除牌，4月11日正式生效。

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記者：譚志偉