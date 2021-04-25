【半導體】台灣3大晶圓代工廠均加薪　台積電花紅平均每人袋38萬

▲ 台積電員工平均每人可領取139萬元新台幣（約38萬港元）花紅。

全球半導體市場需求大，帶動不少半導體企業獲利。台灣三大晶圓代工廠台積電、世界先進及聯華電子，則相繼於４、５月上調員工薪金，調薪增幅介乎約3％至5％。

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台灣媒體《聯合新聞網》報道，台積電早在年初已經對員工大幅調整薪金，上調薪金20％，而在4月也再進行年度調薪，所有基層員工到主管平均加薪幅度約3％到5%。除了加薪幅度大，公司花紅更是驚人，包括業績獎金與酬勞及花紅共涉及新台幣695.11億元（約192億港元），員工平均每人可領取139萬元新台幣（約38萬港元），較去年平均數增約36萬元新台幣（約10萬港元）。為配合公司持續擴產，台積電今年更將再招募八千人，預料會吸引更多的年輕新血加入。

另一方面，世界先進及聯華電子也在年初對員工調整了薪金，分別上調薪金10％，以及2.5％至6％。兩者近月也是進行例行性調薪，世界先進4月起調薪３%；聯華電子也將於５月調薪，不過就未有公布調幅，但強調調幅會高於去年。

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責任編輯：蘇穎琪