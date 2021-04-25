  • 25°C
香港時間 : 2021425日 (日) 20:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】英國過半人接種首劑 政府鼓勵年青人打

環球社會熱點 19:37 2021/04/25

分享：

英國早已開展新冠疫苗接種計劃，接種比率領先大多數先進國家。根據英國政府數據，當地已有逾半人口已接種首劑新冠疫苗，衛生大臣夏國賢形容為輝煌里程碑。夏國賢透露英國政府正計劃下一步鼓勵年輕人接種新冠疫苗，並強調「這場戰爭仍未結束」。

系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪 【下一頁】

英國政府預計，今周初將有約3,350萬人已接種首劑新冠疫苗，佔當地總人口數目超過一半，當中逾1,200萬人已完成接種兩劑新冠疫苗，50歲以上人士的接種率更是超過95%。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容指「輝煌里程碑」（brilliant milestone），對此感到高興，認為新冠疫苗接種計劃將協助擺脫疫情，更可挽救生命。夏國賢亦強調，現時新冠疫苗接種進度良好，但「戰鬥尚未結束」（the battle is not yet over）。

英國下一步計劃是鼓勵50歲或以下人士接種新冠疫苗，北愛爾蘭現已開放35至39歲人士預約接種疫苗。另外，威爾士一個衛生委員會亦為30至39歲的人群提供疫苗接種。

英國女子打完阿斯利康險截肢 仍呼籲接種 【下一頁】

然而，當地有研究指，94%成年人對接種新冠疫苗態度正面，但每8位16至29歲年輕人受訪者中，便有1人對接種疫苗仍然猶豫不決，屬所有年齡層中最高。因此，英國政府將計劃鼓勵年青人接種新冠疫苗，其中衛生部發布一系列照片，記錄國民保健署有史以來最大的疫苗接種計劃，包括不少年青人正在接種疫苗的照片。

責任編輯：郭麗明

 

 

相關文章

哈里可能今年再返英國 為亡母戴安娜雕像揭幕
2021/04/22
哈里可能今年再返英國 為亡母戴安娜雕像揭幕
【BNO移民英國】考車唔止驚「肥佬」 原來仲怕呢樣野？
2021/04/22
【BNO移民英國】考車唔止驚「肥佬」 原來仲怕呢樣野？
【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話
2021/04/23
【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
2021/04/24
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
2021/04/24
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
傳染病 疫情 疫苗 北愛爾蘭 保健 愛爾蘭 英國

上一篇文章

【歐洲超級聯賽】無球會可以走？ 12大會今季最少蝕20億歐元

下一篇文章

以色列巴林互認疫苗 推動免檢旅行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話
傳威廉查理斯唔再信哈里 無安排單獨對話
印尼軍方指已發現失蹤潛艇殘骸 船上53人無可能生還
印尼軍方指已發現失蹤潛艇殘骸 船上53人無可能生還
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
【BNO移民英國】2月樓價颷8.6% 港人熱捧西北區升幅最勁
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
系統缺陷釀英國史上最大誤判 39名前郵局局長被屈20年終昭雪
新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月25日 時間20:00）
【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話
【英國王室】嫌哈里梅根口疏 王室叫停對話