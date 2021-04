【新冠疫苗】英國過半人接種首劑 政府鼓勵年青人打

英國早已開展新冠疫苗接種計劃,接種比率領先大多數先進國家。根據英國政府數據,當地已有逾半人口已接種首劑新冠疫苗,衛生大臣夏國賢形容為輝煌里程碑。夏國賢透露英國政府正計劃下一步鼓勵年輕人接種新冠疫苗,並強調「這場戰爭仍未結束」。

英國政府預計,今周初將有約3,350萬人已接種首劑新冠疫苗,佔當地總人口數目超過一半,當中逾1,200萬人已完成接種兩劑新冠疫苗,50歲以上人士的接種率更是超過95%。衛生大臣夏國賢(Matt Hancock)形容指「輝煌里程碑」(brilliant milestone),對此感到高興,認為新冠疫苗接種計劃將協助擺脫疫情,更可挽救生命。夏國賢亦強調,現時新冠疫苗接種進度良好,但「戰鬥尚未結束」(the battle is not yet over)。

英國下一步計劃是鼓勵50歲或以下人士接種新冠疫苗,北愛爾蘭現已開放35至39歲人士預約接種疫苗。另外,威爾士一個衛生委員會亦為30至39歲的人群提供疫苗接種。

然而,當地有研究指,94%成年人對接種新冠疫苗態度正面,但每8位16至29歲年輕人受訪者中,便有1人對接種疫苗仍然猶豫不決,屬所有年齡層中最高。因此,英國政府將計劃鼓勵年青人接種新冠疫苗,其中衛生部發布一系列照片,記錄國民保健署有史以來最大的疫苗接種計劃,包括不少年青人正在接種疫苗的照片。

