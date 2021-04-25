【數字貨幣】人行與螞蟻集團合作　建數字人幣技術平台

內地媒體報道，阿里巴巴（09988）旗下的螞蟻集團，與人民銀行數字貨幣研究所簽訂技術戰略合作協議，雙方將基於螞蟻集團自主研發分布式數據庫OceanBase和移動開發平台mPaaS，共同推動建設數字人民幣的技術平台。

根據協議，螞蟻集團將積極響應和支持數字人民幣研發及技術平台的建設工作，繼續鞏固與人行數研所在技術領域的深度交流與合作，共同推動新技術在數字化升級中的落地，服務實體經濟。

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值得留意的是，內地積正極研究數字人民幣，若成功流行，將顛覆貨幣市場。美國華爾街大行及聯儲局已發表報告指，人行數字貨幣威脅美元霸權地位，因數字貨幣可擺脫傳統國際支付系統的依賴，毋須經過國際銀行結算體系。彭博早前引述知情人士報道指，美國總統拜登團隊正關注數字人民幣的發展，及其會否衝擊美元的全球儲備貨幣地位。

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