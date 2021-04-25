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【歐洲超級聯賽】無球會可以走？ 12大會今季最少蝕20億歐元

環球社會熱點 19:38 2021/04/25

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英超「Big 6」﹑米蘭雙雄及馬德里體育會宣布退出後，歐洲超級聯賽猶如瓦解。不過，歐洲超級聯賽推手之一的皇家馬德里主席佩雷斯表示，沒有球會可以隨便退出，因為球會已經簽署具法律效力文件。佩雷斯估計，今季在新冠疫情影響下，12間大球會將虧損最少20億歐元。

【歐洲超級聯賽】米蘭雙雄、馬體會 跟隨英超Big 6退出  【下一頁】

皇家馬德里主席佩雷斯（Florentino Perez）上周六（24日）受訪時表示，參加歐洲超級聯賽的球會已簽署具法律效力文件，不可能隨時宣布退出。佩雷斯更指部分球會礙於壓力才表示會離開，但歐洲超級聯賽會繼續推行，即使最終不再以相同名字出現。同時，佩雷斯否認為歐洲超級聯賽融資的摩根大通退出計劃，指對方與其他球會一樣，需要數周時間反思目前狀況。

佩雷斯為創立歐洲超級聯賽辯護，指根據畢馬威（KPMG）會計師事務所報告，12間大會在疫情影響下，上季共虧損6.5億歐元（約61億港元），今季更可能高達25億歐元（約235億港元）。法甲老牌球會波爾多最近因財務問題而被接管，佩雷斯指假設一眾球會不及早行動，宣布破產的球會只會愈來愈多。

【歐洲超級聯賽】摩通有份出錢 遭下調ESG評級 【下一頁】

英超「Big 6」曼聯﹑曼城﹑利物浦﹑阿仙奴﹑車路士及熱刺同日宣布退出，意甲米蘭雙雄AC米蘭和國際米蘭及西甲馬德里體育會隨後亦退出。歐洲超級聯賽僅剩意甲班霸祖雲達斯，以及西甲班霸皇家馬德里及巴塞隆那。

責任編輯：吳漢培

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