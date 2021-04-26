【盈喜│餐飲股】大家樂盈喜股價升逾3% 財年多賺3.7倍、收入大幅下降

▲ 大家樂盈喜，料截至3月底財年多賺3.7倍。

大家樂 （00341） 盈喜，預計截至3月底年度純利錄得約3.5億元，較去年同期的7360萬元增長3.76倍。大家樂表示，年內新冠肺炎疫情下堂食受到強制性社交距離限制以及消費意欲疲弱，對集團業務和營運造成嚴重打擊，致使年度收入大幅下降，但得益於政府寬免及資助，以及管理團隊和員工共同努力，集團得以減輕收入下降帶來的負面影響。

大家樂股價早段升逾3%，高見17.36元，成交1014萬元。

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大家樂稱，去年純利大幅增長主要因：

1）制定並實施多方面提高生產力和效率的具體措施，包括嚴格成本控制措施、人力資源部署方案以及加快應用科技以獲取更多外賣自取及外賣速遞業務。2）獲得香港及內地政府因疫情提供的寬免及資助，包括保就業計劃資助。3）獲部分業主（尤其香港房屋委員會和香港房屋協會）提供臨時租金寬免，將繼續與業主商議更有利的租賃條款，務求改善營運成本。4）年度物業、廠房及設備和使用權資產減值撥備按年減少。

若不計及政府資助，大家樂在該年度保持正經營現金流。集團預計於6月中旬正式公佈財年業績。

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編輯：陳健婷