【疫市營商】化妝品需求恢復　YSL網上音樂會邀姜濤表演　網店銷量人流破記錄（多圖）

▲ Yves Saint Laurent Beauté品牌總經理Niki Lo透露，去年下半年起化妝品的需求已開始恢復，甚至連唇膏的銷情亦已重上軌道。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情全球大流行超過一年，長期佩戴口罩、減少外出等防疫日常一度使化妝品行業受挫。不過日子漸長，Yves Saint Laurent Beauté透露化妝品需求已於去年下半年開始重拾，更料今年生意額可錄雙位數增長。

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疫下仍要打扮 輕便化妝品需求增

Yves Saint Laurent Beauté品牌總經理Niki Lo接受本報訪問時坦言，疫情爆發期間，對YSL門店的人流及生意造成嚴重影響，特別是唇膏產品。不過隨著疫情靠穩，下半年整體化妝品的需求已開始恢復，甚至連唇膏的銷情亦已重上軌道。「YSL 2、3月份的生意額明顯好轉，甚至按年錄得非常誇張的升幅。」她解釋，市民已漸漸適應疫下生活，例如即使戴口罩，外出用餐時亦要除下，故不得不塗唇膏。

疫情下顧客對化妝品需求亦有改變，Niki認為顧客現時更需要較輕便的化妝品，如氣墊粉底等；護膚品的銷售表現亦相當穩定。因此，今年YSL計劃推出以訂閱形式的氣墊粉底，一方面鞏固客源，另一方面更貼合顧客需求。

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網上音樂會推動生意及人流 線下熟客亦轉至網上

另外，疫情亦促使YSL加快網上渠道銷售的步伐。Niki Lo坦言，品牌在電子商貿方面仍屬於起步階段，但疫情下拓展網銷變成不得不做的策略。YSL網銷的生意額最終由不足10%，大增至去年的20%。品牌希望今年內可完善好整個「O+O」循環，特別是加大客戶關係管理系統、提升顧客體驗等方面的投資；又會推出由美容顧問負責一對一的WhatsApp社交推廣、化妝示範等。

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YSL的年度活動亦今年亦首次移師至網上舉行。該活動包括有姜濤、Jace、麥浚龍的網上音樂會，又有小遊戲及AR試妝等活動，活動中所得的積分可同時用於線上線下購物。作為其「O+O」（線上加線下）的策略之一，雖然成本較相宜，但該活動推動YSL網店的人流及銷量創新高；而參加人數更是以往線下舉行的3倍，並令網銷的客戶群眾有所改變。Niki Lo指，以往在實體店購物的客戶甚少瀏覽網店、參與電子商貿的推廣活動，故網上渠道只能吸納新客；今次的網上活動卻有一半的參加者是現有客戶。

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記者：葉泳珊