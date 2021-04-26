【外賣平台】Uber Eats加強介面功能　助餐廳數碼轉型與宣傳

▲ Uber Eats餐廳夥伴倍增 平台加強功能縮送餐時間

疫情推動餐飲業走向數碼轉型，接駁網上平台是不少中小型餐廳轉向外賣用戶提供餐點的方法。外賣平台Uber Eats分享，去年本地活躍餐廳夥伴倍增，平台會繼續循功能與服務上改善送餐速度，以助餐廳疫情下繼續透過外賣獲得更多生意。

去年以來，多個外賣平台在香港鬥得激烈。Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec日前接受傳媒訪問時提到，去年本港業務上，每月活躍用戶數目錄2.6倍的增幅，合作餐廳現為逾7000間，按年增1倍，送餐夥伴數目則增20%，而且訂單量則增加接近2倍，跑贏全球，她表示，這反映香港送餐平台市場具潛力。

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她表示，平台今年香港業務焦點希望加強品牌認知，在宣傳上投放更多資源，並強調其平台相對於對手，可以接觸Uber本身的客戶群是一大優勢，「會繼續向現有Uber用戶推廣使用UberEats的好處。」另外，亦會加強社交媒體宣傳、送餐費優惠等不同類型的推廣活動，並持續擴充團隊規模，包括銷售與營運團隊，以為消費者增加更多餐飲選項。

2016年開展香港服務的Uber Eats，過去數月開通青衣與大埔區，表示現時已覆蓋全港95%地區，目標至明年上半年覆蓋全香港所有區域。Janiec亦強調，平台功能與服務上持續有所更新，近期就推出新的送餐收費結構，由定額變成按地點、人手等決定送餐費；其他正在測試的功能，包括當顧客示意不需馬上送餐（no rush）的話，送餐費可獲折扣的選項，預計在數個月內正式推出。

▲ Uber Eats香港區總經理Elisa Janiec表示，平台持續投入科技研發，冀加強用戶在平台的訂餐體驗。（周俊霖攝）

而餐廳方應用的功能亦有所升級，現時餐廳夥伴可在應用觀看業務分析數據，而且平台亦與社交媒體Instagram合作，未來消費者可在Uber Eats應用上，閱覽餐廳刊載在Instagram的內容。

其他經營本港的外賣平台陸續加入餐飲外賣以外的業務，問及Uber Eats如何評估情況，Janiec表示，現時其平台除了餐廳，亦有與酒商合作、並開拓對企業業務，未來亦會考慮其他選項，惟目前仍以餐廳合作為焦點。

她續指，平台希望透過科技，進一步減少餐廳準備食物至送到客人手上的時間，「外賣每分鐘都很重要」，除了著力增加送餐夥伴數目，亦研究引入「多餐廳送遞（multi-resturant batching）」，讓餐廳夥伴在路線接近的情況下，可派送來自不同餐廳的食物定單，這樣可讓送餐夥伴在同一時間內接更多定單，消費者亦可望更快收到餐點。

▲ Cali-Mex 餐飲集團CEO及創辦人Jeff Moss，於港經營11間餐廳。他表示，疫情改變餐飲市場與社交互動的方式，其集團的外賣業務比例，由疫情前的15%，急增至疫情高峰期增至約70％，至近期回落至約30至35%。他預期，「新常態」下，其外賣業務會維持在3至4成水平

記者: 周俊霖