【虛擬貨幣】美國再有一Bitcoin ETF申請 Valkyrie入紙證監

要投資Bitcoin，除了直接買賣外，最方便方法是在證券市場買賣Bitcoin的交易工具，如Grayscale Bitcoin Trust（GBTC），但因為此產品為信託基金的關係，走勢一直不能完全複製Bitcoin走勢，在周四（22日），甚至出現近19%的折讓。

美國市場因為當地證監會阻礙，以金融創新聞名的美國，竟然一直沒有Bitcoin ETF，反之數月前，加拿大已有首隻ETF上市：PURPOSE BITCOIN ETF（BTCC.TO）。

最近Valkyrie Digital Assets，正式入紙美國證監會，申請成立Bitcoin ETF。證監會將在45天作出決定，是否批准ETF上市，或延長諮詢時間。Valkyrie的CIO Steven McClurg表示，5年前已經想成立Bitcoin ETF。但是知道證監會一定會否決申請，最近風向好像有所改變，所以才入紙申請，希望最快8月可以正式上市。

主要原因是證監會新CEO Gary Gensler為虛擬貨幣專家，他曾在麻省理工學院，教授虛擬貨幣及區塊鏈的課程。因此證監會一改對虛擬貨幣的抗拒，多家公司相繼申請Bitcoin ETF上市。

Valkyrie為第四家公司申請Bitcoin ETF，早前VanEck、WisdomTree及Kryptoin已準備推出，正待有關機構開綠燈。如順利上市，投資者買賣Bitcoin將變得十分方便，免去很多煩惱。

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